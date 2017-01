Juventus/ Calciomercato news, Rakitic o Milinkovic-Savic?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. RAKITIC. – L'infortunato Lemina dovrebbe rientrare a Torino dalla Coppa d'Africa nella giornata di domani e continuano ad emergere nuove ipotesi di calciomercato per il nuovo centrocampista ricercato dalla Juventus. Il solo Rincon dal Genoa non sembra infatti bastare ed i bianconeri stanno pensando ad altri elementi di maggior qualità internazionale in questo calciomercato invernale, come ad esempio Ivan Rakitic. Il centrocampista croato del Barcellona non sta vivendo una grande stagione con Luis Enrique ma lo stesso giocatore ha allontanato almeno parzialmente i rumors di calciomercato che lo volevano lontano dai blaugrana spiegando di voler proseguire il proprio rapporto col club catalano: "L'allenatore sa che io non sono felice quando non gioco, ma sa anche quando sono pronto per giocare. Voglio rinnovare e restare qui per molti anni. Ho lavorato molti anni per essere qui.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. MILINKOVIC-SAVIC. – Nell'ottica di aggiungere un altro centrocampista di livello, in questa sessione di calciomercato invernale si parla molto di un interesse della Juventus nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic, di proprietà della Lazio. Tuttavia il procuratore di Milinkovic, l'agente Mateja Kezman, ha allontanato la possibilità di vedere il suo assisto lontano dai biancocelesti: "Per il rinnovo con Lazio sono sempre in contatto. I rapporti con il club sono eccezionali, faremo quello che serve insieme. Sergej alla Lazio sta benissimo si è ambientato bene in Italia e al calcio italiano. Lui deve continuare a lavorare duro, a fare l’inferno quando si allena, solo così può mantenere questo livello di rendimento e migliorarlo. Io da procuratore gli dico questo e lavoro per tenere lontane da lui tutte le pressioni che questo mondo porta con sé. Mercato estero? Solo chiacchiere…"

