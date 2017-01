Milan/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 20 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Gerard Deulofeu, sarà questa la volta buona? Il tormentone di calciomercato del Milan sembra essere arrivato ad un punto di svolta: i rossoneri infatti hanno inoltrato un’offerta ufficiale all’Everton, la novità delle ultime ore sta nel fatto che il club inglese si è dichiarato disposto ad accettare anche un prestito con diritto di riscatto. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha confermato che per Deulofeu il Milan ha messo sul piatto un prestito oneroso con successiva opzione per l’acquisto a titolo definitivo (calciomercato.com parla di 18 milioni di euro), da esercitare a giugno quando il tanto atteso closing con i nuovi proprietari cinesi sarà stato eseguito. Nella giornata di ieri inoltre, l’allenatore dell’Everton Ronald Koeman ha aperto alla partenza dell’esterno spagnolo che sembra quindi sempre più vicino al Milan. La concorrenza dell’Ajax non sembra un ostacolo in grado di far saltare l’operazione, oggi sarà quindi il giorno giusto per Deulofeu al Milan?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: AUBAMEYANG. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Contemporaneamente proseguono i rumors di calciomercato che parlano di un Milan ben intenzionato in vista della prossima estate. Secondo tuttomercatoweb.com, uno degli obiettivi della nuova dirigenza cinese è quello di riportare a Milanello Pierre-Emerick Aubameyang, formidabile attaccante gabonese che con il Borussia Dortmund ha segnato 100 gol in 165 partite ufficiali (20 in 22 presenze solo quest’anno). Sembra che per il centravanti africano sia già pronta a scatenarsi una super asta di calciomercato, perché oltre al Milan al ventisettenne ex Saint-Etienne sono interessate anche Real Madrid, Manchester City e Manchester United, ovvero tre delle superpotenze del calcio mondiale. Vedremo quale impatto avranno i nuovi proprietari del Milan sulla realtà tecnica ed economica del club, in ogni caso sembra che i buoni propositi non manchino… Ma prima, il fondamentale e definitivo closing di marzo: senza quello, gli altri discorsi vanno a monte. Notizie di calciomercato più attuali hanno accostato al Milan Manolo Gabbiadini, che però interessa anche a sqaudre straniere: se la punta del Napoli non cambierà squadra in questi giorni, i rossoneri ci ripenseranno in estate.

