Napoli/ Calciomercato News, Calamassi: Giaccherini e Insigne? Non partiranno. Darmian dall’United? Difficile ma Sarri… (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL PARERE DI VENZO CALAMASSI (ESCLUSIVA) – La stagione di calciomercato in casa Napoli ruota ancora ancora su possibile rinnovo di contratto di alcuni giocatori cari al tecnico degli azzurri Maurizio Sarri: Mertens e Insigne al momento sono in serrati colloqui con la società mentre i tifosi continuano a chiedersi qualche sarà il prossimo futuro del loro beniamino Giaccherini, molte volte dato pe partente dal capoluogo campano (con possibile destinazione la maglia rossonera). Tra i possibili obbiettivi di calciomercato in arrivo a Napoli, invece i rumors delle ultime ore si concentrano sui nomi di Darmian, attualmente in maglia del Manchester United. Per approfondire tutte queste cose abbiamo sentito l'agente Venzo Calamassi: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a Ilsussidiario.net.

Darmian potrebbe finire al Napoli? Fossi il Napoli lo prenderei, visto che la squadra di Sarri ha bisogno di un laterale. Certo il Manchester United chiederà una cifra sempre alta per vendere Darmian.

Mertens verso il rinnovo? E' probabile che Mertens rimanga nonostante tante offerte di diversi club europei importanti. Il Napoli anche attraverso la presenza del suo presidente ha tutte le possibilità di tenerlo. Mertens è un ottimo attaccante anche se non è un vero centravanti.

Quale sarà invece il futuro di Lorenzo Insigne? Anche lui alla fine dovrebbe rimanere, anche lui è un ottimo attaccante. Non è come Mertens un centravanti puro. C'è da dire che Insigne dovrebbe fare un piccolo passo verso una consacrazione definitiva nella sua carriera di calciatore. Forse quello che lo condiziona negativamente è questa suo carattere un po' ribelle, una cosa non sempre positiva.

Giaccherini finirà al Milan? No non credo Giaccherini è un calciatore importante per Sarri, uno che dà sempre tutto quando entra in campo. Riesce sempre a giocare nel migliore dei modi, non partirà.

