Napoli/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 20 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DUE BRASILIANI… ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - La città di Napoli ha vissuto con emozione il ‘ciclone’ Maradona, tornato ad estasiare il popolo partenopeo con tutta la sua carica di passione: quando El Pibe de Oro torna da quelle parti è davvero festa. Sul campo, il Napoli di mister Maurizio Sarri rimane concentrato sul prossimo match che vedrà Hamsik e compagni affrontare il Milan a San Siro. Intanto la società, che nel calciomercato di gennaio ha rattoppato l’attacco con Leonardo Pavoletti, pianifica anche le mosse per il prossimo futuro. Qualche buon consiglio poterebbe arrivare da un ex difensore del Napoli (e anche del Milan, già che siamo in tema) come André Cruz, in Campania dal 1994 al 1997. Parlando con il sito calcionapoli24.it, Cruz ha nominato due sui connazionali che potrebbero, per usare le sue parole, ‘essere carte per il futuro del Napoli’. Uno è Luan Garcia Teixeira, conosciuto solamente con il primo nome: difensore centrale classe 1993, gioca nel Vasco da Gama con cui ha un contratto fino al 2019. Luan ha fatto parte della spedizione olimpica che qualche mese fa si è aggiudicata la medaglia d’oro, il suo acquisto potrebbe rivelarsi più semplice rispetto a quello del più sponsorizzato Rodrigo Caio. Il secondo brasiliano consigliato da André Cruz e Juninho, all’anagrafe José Carlos Ferreira Junior: classe 1995 quindi appena ventunenne, anche lui gioca in difesa ma nel Coritiba. Chissà che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non abbia preso nota…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - L’attualità più stringente invece vede il Napoli ancora alle prese con il ‘caso’ Manolo Gabbiadini. Da giorni le notizie di calciomercato descrivono l’attaccante bergamasco con la valigia in mano, pronto a salire sul primo aereo in direzione Premier League o Bundesliga. Le ultime news hanno accostato a Gabbiadini anche il Milan, che nella prossima estate avrà più voce in capitolo sul calciomercato; rimane però il fatto che il Napoli non vuole cedere Gabbiadini ad una squadra rivale, discorso che può valere anche per la Fiorentina del (ancora eventuale) dopo-Kalinic. In ogni caso, la richiesta dei partenopei per lasciar partire il giocatore è chiara: 25 milioni di euro. Ad oggi il Milan è in grado di proporre solo un prestito con diritto di riscatto, l’impressione è che le pretendenti straniere rimangano in vantaggio. I giorni però passano, e Gabbiadini si allena ancora a Castelvolturno…

