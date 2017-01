ROMA/ Calciomercato news, chi è il "Mister X" per l'attacco della Roma?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. CHI E' "MISTER X"? – La Roma rimane l'unica big ancora a bocca asciutta in questo calciomercato di gennaio. Il povero ds Massara rischia di iniziare e finire la sua avventura da direttore sportivo della Roma (a febbraio la società ufficializzerà l'ingaggio di Monchi dal Siviglia) senza nemmeno un acquisto. E in queste ore febbrili col fiato sul collo di Luciano Spalletti che vuole almeno un rinforzo in attacco, lo sta aiutando persino l'ex diesse giallorosso Walter Sabatini. Intanto dopo Depay al Lione, Marin allo Standard Liegi è sfumato un altro obiettivo di calciomercato: Deulofeu si è accasato in prestito secco al Milan. Rimane allora un certo Quaison oltre alla pista Defrel, tenuta viva grazie all'agente del calciatore francese. Ijn queste ore si stanno vagliando altri profili, ma a budget 0 è quasi impossibile. Si parla a Trigoria di un fantomatico "Mister X": non sappiamo quanto questa voce di calciomercato sia favolesca e quanto piuttosto risponda al vero. magari Monchi dalla Spagna sta dando qualche dritta. O magari da Londra, quartier generale di Franco Baldini. Anche il dg baldissoni ha rassicurato tutti dicendo che un acquisto si farà e sarà funzionale alle richieste del mister. Oggi tutti a Roma parlavano di un imminente arrivo. Per ora però la casella arrivi rimane vuota, con una bella X.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. QUAISON. ULTIME NOTIZIE OGGI 20 GENNAIO 2017 – L'ultimo nome accostato alla Roma per questo gennaio di trattative è quello di Robin Quaison, di proprietà del Palermo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sportmediaset, i giallorossi avrebbero individuato nel fantasista rosanero l'obiettivo di calciomercato ideale per migliorare l'organioco in questo calciomercato invernale. Quaison, svedese di origini ghanesi classe 1993, può infatti giocare da trequartista, da interno di centrocampo o lungo la corsia di destra, rendendosi il profilo ideale per sopperire all'addio di Iturbe ed alla partenza momentanea di Salah, impegnato con l'Egitto. In alternativa piace lo spagnolo Gerard Deulofeu, già accostato alla Roma all'inizio della sessione, sebbene ormai il Milan sia ampiamente in vantaggio nella trattativa e non bisogna sottovalutare un'eventuale inserimento del Wolfsburg.

