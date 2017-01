Roma/ Calciomercato News: le trattative live di oggi, 20 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: WILSHERE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Roma su Jack Wislhere. Non una grossa novità di calciomercato ma un rilancio, da parte della stampa inglese e in particolare dal quotidiano Daily Star. Secondo cui la Roma proverà ad acquistare il centrocampista inglese per la prossima stagione, favorita dal suo contratto in scadenza. Per la verità, ai giallorossi farebbe comodo un rinforzo nel reparto centrale già adesso, ma sarà difficile che Wilshire decida di lasciare l’Inghilterra a stagione in corso. In estate invece avrebbe più tempo per ambientarsi ed inserirsi in un nuovo contesto. Al momento quindi il venticinquenne di proprietà dell’Arsenal rimane in prestito al Bournemouth, dove ha ritrovato un posto da titolare ed una condizione fisica stabile. Da chiarire la volontà dei Gunners e di Arsene Wenger: il manager che ha lanciato Wilshire in prima squadra non ha ancora avviato la trattativa per il rinnovo del contratto, rendendo il ragazzo un potenziale affarone in vista del calciomercato estivo. Lo stesso Wilshire non ha specificato la sua volontà per il prossimo futuro, anche se va considerato che l'estate scorsa ha preferito restare in patria piuttosto che trasferirsi alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BADELJ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 GENNAIO 2017 - Altro giro ed altre news di calciomercato relative al centrocampo della Roma. Questa volta l’interessato è un giocatore che già milita nel campionato italiano, nella fattispecie Milan Badelj. Il croato della Fiorentina viene accostato alla Roma (e non solo) da settimane, fino ad oggi però i viola hanno fatto muro chiedendo almeno 10 milioni di euro per la sua cessione. Il sito italiacalcio24.it ha raccolto le dichiarazioni dell’agente di Badelj, Dejan Joksimovic, che ha fatto il punto della situazione spigando che l’interesse della Roma, così come quello di Inter e Milan, è ancora vivo per il suo assistito. Al contempo però il procuratore ha ribadito che difficilmente una di queste squadre potrà accontentare le richieste della Fiorentina in questo calciomercato, ricordando inoltre che l’affare Kalinic potrebbe stravolgere lo scenario rivitalizzando le casse del club gigliato. Che in quel caso non avrebbe più alcuna necessità di cedere uno dei suoi titolari. A Trigoria rimane comunque in primo piano la ricerca di un attaccante esterno, con il nome di Gregoire Defrel balzato in pole position: si lavora per convincere il Sassuolo a cedere il francese in questo calciomercato invernale.

