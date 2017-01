Inter/ Calciomercato News: Darmian o Vrsaljko? Le trattative live di oggi, 21 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IN ENTRATA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Le ultime notizie lasciano presagire un’Inter protagonista nel prossimo calciomercato estivo. Nell’attuale finestra di gennaio invece i nerazzurri hanno migliorato il centrocampo con Roberto Gagliardini, che ha rimpiazzato Felipe Melo tornato in patria per giocare con il Palmeiras. Difficile che l’Inter riesca ad acquistare anche un terzino entro fine mese, perché Domenico Criscito è in odore di rinnovo con lo Zenit San Pietroburgo, mentre la posizione di Matteo Darmian non appare del tutto chiara (è considerato cedibile da Mourinho? Se sì, per quanto?). In ogni caso, la dirigenza cinese dell’Inter ha intenzione di allestire una rosa ancora più forte per la stagione 2017-2018: si parla già di obiettivi in particolare per difesa e centrocampo. Relativamente al reparto arretrato, il greco Kostas Manolas della Roma sembra il preferito dell’Inter, che sta sondando anche lo svedese Viktor Lindelof (Benfica) e il brasiliano ex Roma Marquinhos (PSG). Quanto ai terzini i nomi più caldi in questi giorni sono quelli di Ricardo Rodriguez, svizzero classe ’92 del Wolfsburg, e del coetaneo Sime Vrsaljko che l’estate scorsa è passato dal Sassuolo all’Atletico Madrid, per 16 milioni di euro. Tra i centrocampisti il sogno è Marco Verratti, che probabilmente riceverà più di un’offerta nella prossima sessione di calciomercato. Ma l’estate è ancora lontana e tanta acqua deve passare sotto i ponti…

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Nonostante la separazione, l’Inter continuerà ad esultare per ogni gol di Stevan Jovetic, nella speranza che il montenegrino convinca il Siviglia ad esercitare il diritto di riscatto pari a 14 milioni di euro. Ieri però Stefano Pioli ha dichiarato di aspettarsi qualche altra cessione: gli indiziati rimangono i vari Andrea Ranocchia, Davide Santon e Jonathan Biabiany. Su Ranocchia sono vigili alcune squadre di Premier League: prima ci ha provato il West Ham, poi è spuntato l’Hull City ma ancora non si parla di trattative concrete. Santon non sembra voler accettare il trasferimento all’Espanyol e sta facendo perdere le speranze anche alla Sampdoria, mentre Biabiany interessa al Bologna che però non ha affondato il colpo; il francese potrebbe quindi finire in Cina allo Jiangsu Suning, affare con cui l’Inter potrebbe autofinanziarsi (ma Biabiany non è convinto della destinazione). Se Marco Andreolli potrebbe rinnovare l’attuale contratto in scadenza a giugno, il giovane difensore ivoriano Yao Guy rimane vicino al Nizza, così come il belga Senna Miangue al Cagliari. Per il centrocampista ivoriano Assane Gnoukouri si sono fatte avanti in tante: dal Palermo all’Udinese fino alla Fiorentina, ora in pole position è passato il Crotone. Tutto tace invece sul fronte Ever Banega: nei giorni scorsi si è parlato di due offerte in arrivo dalla Cina per l’argentino, al momento però non si registrano novità concrete.

