Juventus/ Calciomercato News: Tolisso, Kolasinac, assalto Juve! Le trattative live di oggi, 21 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IN ENTRATA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Sul fronte acquisti, il calciomercato invernale della Juventus rimane legato in primis al caso Patrice Evra. Ma non solo: secondo Tuttosport i bianconeri sono tornati a parlare con il Wolfsburg per il centrocampista Luiz Gustavo, visto anche l’infortunio patito da Mario Lemina in Coppa d’Africa. Il gabonese ne avrà per circa due settimane: un motivo in più per provare a portare Luiz Gustavo Subito a Torino. In ogni caso, la Juventus non si svenderà per un giocatore che a luglio compirà 30 anni. Nel frattempo sono arrivate brutte notizie dal versante Ivan Rakitic: il croato del Barcellona, indicato come nel mirino della Juventus per la prossima stagione, ha dichiarato di voler rimanere blaugrana ancora per molti anni. Vedremo se questo basterà per escludere definitivamente il suo acquisto; in ogni caso, a maggior ragione la Juventus si concentrerà sugli altri obiettivi per il centrocampo. Ovvero i francesi Steven N’Zonzi, ventottenne del Siviglia e il giovane Corentin Tolisso dell’Olympique Lione (21 anni). Passando all’attacco, la stampa inglese ha allontanato Alexis Sanchez dalla Juventus e da tutte le altre squadre alla finestra: secondo il Daily Mirror, l’Arsenal ha intenzione di blindare il cileno a Londra con un contratto più ricco; se invece sarà El Nino Maravilla a spingere per la cessione, l’Arsenal non siederà a trattare per meno di 50 milioni di euro. Tornando all’attualità, il nuovo tentativo per il terzino Sead Kolasinac (Schalke 04) rimane legato alla decisione di Patrice Evra, che ancora non ha comunicato se resterà o accetterà la corte del Crystal Palace. Come ha riportato Sky Sport, curiosamente è stato lo stesso Schalke 04 a sondare la Juventus per il futuro di Evra: il ghanese Rahman Baba infatti si è infortunato ed ora i tedeschi si ritrovano con un solo elemento nel ruolo di terzino sinistro. Che è per l'appunto Kolasinac: un argomento che riduce le possibilità di vedere il bosniaco cambiare squadra a gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Nella giornata di ieri la Juventus ha tolto dal calciomercato Federico Mattiello: l’esterno classe 1995 interessa ad Hellas Verona e Pescara, ma la sua intenzione è quella di rimanere a Vinovo e la società è d’accordo. Quindi Mattiello, che sta per rientrare dopo l’infortunio al naso, proverà a giocarsi le sue carte alla corte di Massimiliano Allegri. In stallo invece la situazione di Hernanes, che con l’arrivo di Tomas Rincon perde in teoria altro minutaggio: l’infortunio di Mario Lemina induce la Juventus alla cautela, farsi trovare impreparati potrebbe costare caro nella seconda parte di stagione. Oltretutto il Genoa, candidato all'acquisto del Profeta, ha acquistato Danilo Cataldi in prestito dalla Lazio, mentre le ipotesi più esotiche (MLS negli Stati Uniti e campionato cinese) non sembrano trovare il gradimento del brasiliano. La new entry per Hernanes sono i turchi del Fenerbahçe, vedremo se il week-end porterà sviluppi ulteriori su questo fronte. Paulo Dybala sta per rinnovare (appuntamento rinviato a settimana prossima) mentre un altro contratto ‘caldo’, quello di Stephan Lichtsteiner, rimane in scadenza al prossimo giugno…

© Riproduzione Riservata.