Milan/ Calciomercato News: Deulofeu ufficiale? Sì, no, forse...Il giallo! Le trattative live di oggi, 21 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IN ENTRATA. ULTIME NOTIZIE LIVE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Gerard Deulofeu, sempre lui. Non si parla d’altro a casa Milan: secondo le news di calciomercato riferite da Sky Sport nella serata di ieri, i rossoneri sono finalmente riusciti a definire l’arrivo dell’esterno d’attacco spagnolo dall’Everton. I Toffees hanno accettato l’offerta del Milan per il prestito seccofino al termine della stagione: Deulofeu dal canto suo ha sempre considerato il Milan come la sua prima opzione, in rossonero ritroverà il connazionale Suso -compagno in Under 21- e un allenatore come Vincenzo Montella che sembra poterlo valorizzare al meglio. L’ufficialità dell’operazione-Deulofeu è arrivata dall'account Twitter ufficiale del Milan, confermate quindi le ultime news: la concorrenza del Wolfsburg e anche della Roma è stata scongiurata, il Milan è quindi riuscito a mettere a segno il secondo acquisto in questo calciomercato di gennaio, dopo il portiere Marco Storari. Il tutto senza intaccare le finanze attuali del club, come concordato con i nuovi proprietari cinesi. Sembrava in particolare che i tedeschi del Wolfsburg potessero convincere l’Everton con un’offerta più alta, ma a quanto pare la volontà di Deulofeu ha fatto la differenza.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - José Sosa è arrivato a Milanello solo l’estate scorsa dal Besiktas: resterà fino al termine della stagione ma probabilmente sarà ceduto nel prossimo calciomercato. Non a caso, le ultime notizie hanno avvicinato al Milan due centrocampisti: Luca Cigarini della Sampdoria, che secondo Sportitalia potrebbe essere un’opzione per gli ultimi giorni del calciomercato, e il brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg. Che interessa anche alla Juventus e che i rossoneri andrebbero eventualmente a trattare d’estate. Un altro giocatore in uscita è Rodrigo Ely: il difensore classe 1993 rimane vicino al Crotone, ma va convinto ad accettare la destinazione calabrese. Congelato il discorso su Keisuke Honda: il giapponese ha il contratto in scadenza a giugno, cercherà di meritarsi la conferma nella seconda metà di stagione, oppure lascerà il Milan a parametro zero com’era arrivato.

