Napoli/ Calciomercato News: Gabbiadini, e se restasse a Napoli? Le trattative live di oggi, 21 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IN ENTRATA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Da giorni il calciomercato in entrata del Napoli appare chiuso: l’acquisto di Leonardo Pavoletti ha consegnato a Maurizio Sarri un attaccante in grado di rimpiazzare Arkadiusz Milik, anche se il belga Dries Mertens si è fatto valere nella posizione di punta centrale. In questo calciomercato di gennaio, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha pensato anche al futuro: dal Ponte Preta è stato acquistato il brasiliano Leandrinho, attaccante classe 1998 di cui si parla molto bene, mentre dal Gozzano il diesse partenopeo ha pescato Alessio Zerbin, esterno d’attacco di 17 anni. Difficile che il Napoli decida di effettuare altre operazioni in entrata, a meno che Giuntoli non si muova in anticipo per opzionale qualche altro talento del futuro (ci ha provato ad esempio per l’ascolano Riccardo Orsolini, che però ha scelto la Juventus). Con Ghoulam in Coppa d’Africa con l’Algeria, il ruolo di terzino sinistro è affidato al croato Ivan Strinic, in alternativa Sarri potrà spostare l’albanese Hysaj da quella parte rilanciando Christian Maggio a destra.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IN USCIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - E’ sul fronte cessione che il calciomercato del Napoli dovrebbe (potrebbe) riservare qualche novità. Di Manolo Gabbiadini si è detto e scritto molto: ad oggi però il Napoli non ha ancora ricevuto un’offerta ritenuta soddisfacente per il venticinquenne bergamasco. Che, pur dopo tutto il tam-tam mediatico che lo ha circondato, rischia addirittura di rimanere alla corte di Sarri come settima scelta per il tridente offensivo. Nel frattempo Nikola Kalinic ha dichiarato di voler rimanere alla Fiorentina, e questo toglie i viola dalla corsa a Gabbiadini. Il Milan ci sta pensando ma in ottica estiva, mentre le pretendenti straniere si sono spinte al massimo fino a quota 20 milioni di euro (gli inglesi del WBA), vedendosi rispondere picche da Aurelio De Laurentiis. Al momento il giocatore con le maggiori probabilità di cambiare squadra è Omar El Kaddouri, che va in scadenza di contratto a giugno: l’Empoli ci ha già provato ma una prima offerta è stata respinta dal Napoli, i toscani sembrano comunque in vantaggio rispetto a Bologna e Cagliari. Alberto Grassi e Jacopo Dezi dovrebbero invece rimanere dove sono: quindi in prestito ad Atalanta e Perugia.

