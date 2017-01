Roma/ Calciomercato News: Quaison-Hiljemark, mercato di serie b! Le trattative live di oggi, 21 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IN ENTRATA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Continua la ricerca di un esterno d’attacco da parte della Roma, che in questo calciomercato invernale non ha ancora ufficializzato acquisti per la prima squadra. Le ultime notizie hanno mescolato gli scenari: secondo Sport Mediaset ad esempio, lo svedese Robin Quaison ha scalato le gerarchie giallorosse ed ora si può identificare come l’obiettivo di calciomercato numero 1. Quaison, classe 1993 e in Italia dall’estate 2014, ha il contratto in scadenza ma il neo direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, ha dichiarato di essere vicino all’accordo per il rinnovo. Per i rosanero però sarebbe difficile fronteggiare la concorrenza di un club come la Roma, che può offrire a Quaison il salto in una squadra ambiziosa e di livello più alto. D’altro canto per il Palermo l’addio dello svedese a gennaio costituirebbe una grave perdita, anche perché nelle ultime giornate Quaison è apparso tra i giocatori più in forma. Idem (o quasi) dicasi per Oscar Hiljemark, altro giocatore rosanero che piace alla Roma sul quale però sono attivi anche Torino e Dinamo Kiev. In ogni caso, Quaison sembra più facile da acquistare adesso rispetto a Gregoire Defrel, per cui il Sassuolo continua a fare muro. Sullo sfondo rimangono le alternative internazionali, dallo spagnolo Jesé Rodriguez del PSG al suo connazionale Gerard Deulofeu (Everton), su cui però è in vantaggio il Milan. Intanto, da Centro Suono Sport sono rimbalzate le parole del presidente James Pallotta, che ha invitato i tifosi ad ‘abbracciare’ gli attuali giocatori della rosa, senza pensare sempre a nuovi acquisti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - In uscita la Roma ha registrato un’operazione in questo calciomercato: la cessione di Juan Manuel Iturbe al Torino, in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Per quanto riguarda altre possibili cessioni, le voci di calciomercato insistono più per la prossima estate. In cui probabilmente si scatenerà un’asta per Kostas Manolas, difensore greco che piace a concorrenti italiane (Inter in particolare) e straniere (Chelsea e Manchester United in pole). Se Thomas Vermaelen sembra destinato al ritorno a Barcellona a fine campionato, sarà da valutare la situazione del brasiliano Gerson, che finora ha lasciato intravedere solo a sprazzi il proprio potenziale. Attenzione poi alle eventuali mega offerte per Radja Nainggolan, le cui prestazioni stanno raggiungendo livelli sempre più alti.

