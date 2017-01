INTER/ Calciomercato News, un sacrificio chiamato Ivan Perisic (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UN SACRIFICIO CHIAMATO PERISIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – Per questi ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale l'Inter sta lavorando ad operazioni dai prezzi contenuti oppure in previsione della finestra estiva. Per arrivare ai grandi nomi individuati, come Federico Bernardeschi della Fiorentina o Domenico Berardi del Sassuolo, l'Inter potrebbe però decidere di compiere un sacrificio. Si tratterebbe di Ivan Perisic, attaccante croato arrivato all'inizio della passata stagione dopo un lungo forcing con i tedeschi del Wolfsburg. Stando alle indiscrezioni, ora Perisic sarebbe finito nel mirino di diversi club della Premier League come il Manchester United, il Chelsea, il Liverpool ma, al momento, la squadra maggiormente interessata sarebbe il West Ham, forte dei 40 milioni di euro incassati per il trasferimento di Dimitri Payet all'Olympique Marsiglia.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, GNOUKOURI FUORI DAI CONVOCATI, MA ANCORA DUBBI SUL SUO FUTURO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – Assane Gnoukouri non è stato convocato per la gara di oggi Palermo-Inter e il calciatore è ormai da tempo sul calciomercato soprattutto dopo l'arrivo di Roberto Gagliardini dall'Atalanta e dopo che Stefano Pioli ha rivalutato a pieni voti Geoffrey Kondogbia. Secondo quanto riporta FcInterNews però la situazione legata al centrocampista ancora piuttosto complicata. Il Crotone infatti si è tirato fuori dalla corsa al calciatore mentre il Chievo Verona che ha deciso di trattenere sia Valter Birsa che Lucas Castro al momento non cerca centrocampisti. Per non parlare del Palermo poi che non sembra avere grande forza economica per andare a fare l'affare. Rimane comunque in piedi la possibilità di vedere Gnoukouri partire in prestito almeno fino alla fine della stagione. Il calciatore e il suo procuratore però spingono per rimanere in Italia in caso contrario accetterebbero anche di continuare all'Inter anche se con pochissime possibilità di scendere in campo.

