JUVENTUS/ Calciomercato News, Fabio Cannavaro perso Kalinic punta a portare in Cina Mandzukic (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CANNAVARO VUOLE MANDZUKIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – Gli ingenti capitali a disposizione dei club del campionato cinese non sembravano dover interessare la Juventus ma pare che gli orientali abbiano messo nel mirino uno dei giocatori di Massimiliano Allegri in questa seconda parte della sessione di calciomercato invernale. Stando alle indiscrezioni di QS infatti, dopo il rifiuto del croato Nikola Kalinic di lasciare la Fiorentina per trasferirsi in Cina, il Tianjin Quanjian allenato dall'ex Fabio Cannavaro avrebbe rivolto le proprie attenzioni nei confronti di Mario Madzukic. Connazionale di Kalinic, Mandzukic non ha vissuto una prima parte di stagione serena a causa dell'arrivo in estate di Gonzalo Higuain, costringendolo appunto a qualche panchina di troppo, e la possibile offerta di 28 milioni di euro per il cartellino a cui si aggiungono i 7,5 milioni di ingaggi annui potrebbe risolvere sia i problemi del giocatore che della Juventus, poco propensa a trattenere un calciatore scontento.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, COMPLICATA LA SITUAZIONE EVRA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – Rimane piuttosto complicata la situazione legata a Patrice Evra terzino francese della Juventus che si è preso del tempo per decidere se partire in questa sessione di calciomercato di gennaio. Il calciatore ex Manchester United rimane fuori dai convocati, ma non è stato ancora ceduto. Secondo Sky Sport rimane in piedi la possibilità che porta a Kolasinac dello Schalke 04 per sostituirlo, anche se i tedeschi nonostante il contratto in scadenza non sembrano aver fretta di venderlo e soprattutto paura di perderlo a zero. Si fa avanti anche una clamorosa ipotesi di scambio proprio tra Evra che andrebbe a giocare in Bundesliga e Kolasinac che arriverebbe in bianconero. Intanto rimarrà a Torino il giovane Federico Mattiello che si è ripreso completamente da diversi problemi fisici e che comunque potrà tornare utile a Massimiliano Allegri.

