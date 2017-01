Lazio/ Calciomercato News, l'agente di Lucas Biglia nella capitale per il rinnovo di contratto (ultime notizie)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, L'AGENTE DI BIGLIA E' ARRIVATO A ROMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – La Lazio è attesa tra poco meno di un'ora dalla sfida contro la Juventus allo Stadium di Torino, nonostante questo non si fermano le voci che la vogliono protagonista anche sul calciomercato. I biancocelesti infatti devono risovere un problema di mercato non da poco conto. Il contratto di Lucas Biglia, uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, scade tra appena un anno e mezzo e non si vuole rischiare di mandarlo a scadenza. Secondo quanto riportato da Città Celeste pare che sia sbacato Roma l'agente del centrocampista argentino per incontrare la Lazio nei prossimi giorni Si parla del rinnovo del calciatore con Cclaudio Lotito che nella sua proposta è salito da 2.5 milioni di euro, ma pare che il calciatore e il suo entourage ne richiedano tre. Sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino Lucas Biglia tra queste ci sono anche l'Inter e la Juventus.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, MICCICHE' SU DJORDJEVIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – Filip Djordjevic è tornato al gol dopo un periodo lunghissimo di astinenza, l'ha fatto in Coppa Italia garantendo alla Lazio la soddisfazione in quasi tutte le sfide che andrà ad affrontare. L'attaccante serbo rimane comunque nel cerchio del calciomercato e su di lui ci sono diversi club importanti. Ultimamente si è parlato moltissimo per lui anche del Palermo ed è voluto intervenire sulla situazione il vice presidente dei rosanero Guglielmo Miccichè. Questi ha sottolineato a Football Please: "Ho sentito parlare di Filip Djordjevic della Lazio, ma non siamo sul calciatore. Annche qui sono solo chiacchiere fatte dai giornalisti". Per la Lazio il calciatore rimane una pedina importante anche se c'è da dire che il suo rapporto con il pubblico è tuttaltro che in sintonia proprio con il ragazzo. Lo dimostra anche la sua mancata esultanza per un gol che arrivava davvero dopo tanto tempo.

