MILAN/ Calciomercato News, il ritorno di Aubameyang in rossonero non è più un sogno (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AUBAMEYANG POTREBBE TORNARE IN ROSSONERO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – La nuova proprietà cinese non si è ancora insediata al Milan ma i prossimi dirigenti Fassone e Mirabelli sono già al lavoro per garantire grandi nomi per la sessione di calciomercato della prossima estate. Il profilo individuato dagli orientali per rilanciare il Milan sarebbe quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese attualmente impegnato in Coppa d'Africa e di proprietà del Borussia Dortmund. Lo stesso Aubameyang non ha escluso un futuro lontano dalla Germania nell'intervista di SportBild: "Posso garantire la mia permanenza al 100% al Borussia fino a giugno. Nel 2018? Non posso garantire ciò che non conosco. Il mio sogno è il Real Madrid, però non esiste solo quella squadra al mondo." Possibile dunque che i rossoneri colgano lo spunto ed intensifichino i propri sforzi per riportare Aubameyang a Milanello dopo esser cresciuto nel vivaio rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PARLA L'AGENTE DI ANTONELLI E CALABRIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – Davide Calabria ha giocato ieri sera un ottimo Milan-Napoli anche se i rossoneri sono usciti con una sconfitta che fa male più all'orgoglio che alla classifica. Luca Antonelli invece non è sceso in campo, accomodandosi per novanta minuti in panchina non vive proprio un grande momento di coinvolgimento nel progetto di Vincenzo Montella. L'agente dei due terzini, Gianni Vitali, ha parlato a Radio Crc dei due svelando anche un curioso particolare legato al passato. Ecco le sue parole: "Davide Calabria al Napoli? Nel calcio mai dire mai. In passato Luca Antonelli è stato davvero a un passo dal Napoli. A bloccare l'operazione in questione fu poi Rafa Benitez". All'epoca il calciatore italiano giocava nelle fila del Genoa ancor prima che vestisse la maglia del Milan.

