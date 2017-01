NAPOLI/ Calciomercato News, Psg e Bayern in fila per Ghoulam (ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PSG E BAYERN IN FILA PER GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – In questa seconda parte della sessione di calciomercato invernale la dirigenza del Napoli è al lavoro per definire alcune situazioni. In particolare, gli azzurri vorrebbero prolungare il contratto di Faouzi Ghoulam, esterno francese naturalizzato algerino in scadenza nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione. Il giocatore, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Coppa d'Africa con cui è stato protagonista in negativo con un clamoroso errore che potrebbe costare l'eliminazione ai suoi, non sembra intenzionato ad ascoltare le proposte provenienti dal Napoli. Ghoulam sarebbe infatti maggiormente tentato dall'affrontare l'avventura in un altro campionato visto che ci sono importanti club interessati a lui come i francesei del Paris Saint-Germain ed i tedeschi del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL CARPI VUOLE ANTONIO NEGRO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – I calciatori della Primavera del Napoli fanno gola alle squadre di Serie B che cercano qualità anche tra i più giovani. Come racconta Il Mattino pare che il Carpi abbia messo nel mirino Antonio Negro di diciotto anni per portarlo in biancorosso già in questa sessione di calciomercato. La squadra allenata da Fabrizio Castori avrebbe già richiesto informazioni per il ragazzo che ha un contratto fino al 2021 con la società partenopea. La sensazione è che la società non voglia cedere il ragazzo in questo momento e che ci sia la volontà di farlo crescere insieme ai campioni della prima squadra di Maurizio Sarri. Antonio Negro è un attaccante classe 1998 nato a Marcianise, fisico possente è alto 188 centimetri e ha velocità nel saltare l'uomo. Al momento non dovrebbe partire anche se la tentazione di andare a giocare con continuità in Serie B a soli diciotto anni è allettante.

