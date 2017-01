ROMA/ Calciomercato News, occhi sul giovane Fares Bahlouli (ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OCCHI SU BAHLOULI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – Vista la partenza ad inizio della sessione di calciomercato invernale di Iturbe, passato al Torino poichè desideroso di affrontare una nuova avventura altrove, la Roma si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo esterno offensivo in attesa anche del ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Nell'ottica di trovare un nuovo giocatore in quel ruolo anche per il futuro, la Roma avrebbe messo gli occhi sul giovane Fares Bahlouli, ventunenne di proprietà del Monaco. Secondo quanto raccolto dal portale transalpino Footmercato.net, sulle tracce di Bahlouli ci sarebbe pure un altro club italiano sempre attento ai talenti di prospetto come l'Atalanta sebbene il calciatore stia aspettando una proposta proveniente da due squadre della Ligue 1 di cui non è trapelato il nome. In ogni caso, l'interesse di Bahlouli, essendo un vero e proprio trequartista, si potrebbe pure collocare nell'ottica di una futura partenza di Radja Nainggolan, già cercato in Inghilterra la passata estate.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIELLINI E IL RETROSCENA PASSATO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 - Giorgio Chiellini è da oltre dieci anni una colonna della Juventus e da molti di questi anche nella nazionale azzurra ha il suo ruolo importante. In una lunga intervista al Corriere dello Sport il difensore toscano ha svelato come fu vicino dal vestire la maglia giallorossa. Ecco le sue parole: "Quando giocavo ancora nel Livorno la Roma aveva comprato metà del mio cartellino, ma poi ero rimasto in amaranto. Ho fatto solo un torneo di Viareggio con la Roma, poi nell'estate del 2004 ero a metà della Roma ma si sapeva che avevano la campagna acquisti bloccata per la questione Philippe Mexes e non potevano pagare cifre importanti. Il presidente del Livorno si accordò con Franco Sensi dicendo che sarei andato lì e poi mi avrebbe pagato a gennaio con uno scambio con altri giocatori. Ero felice perchè il salto dal Livorno alla Roma era importante. Avevo già parlato con Franco Baldini che era il direttore sportivo e c'era Luciano Spalletti come allenatore. La mattina della conferenza stampa mi squilla il cellulare alle otto e mezzo del mattino e Spinelli mi disse di venire a Milano che era successa una cosa. Ho preso la macchina e con mia mamma sono andato a Milano. Quando sono arrivato all'hotel c'era Baldini che stava discutendo col Livorno. Poi mi hanno portato in una stanza, hanno aperto e c'era la Juve. Da lì ho capito che sarebbe cambiato il mio futuro".

