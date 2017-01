GERARD DEULOFEU CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL NUOVO ACQUISTO ROSSONERO (OGGI 23 GENNAIO 2017) – Il Milan ha chiuso l’acquisto di Gerard Deulofeu: arriva in prestito secco fino a giugno 2017 dall’Everton. Conosciamo meglio il calciatore: si tratta di un attaccante esterno che opera sulla corsia sinistra, anche se può ricoprire altri ruoli sul fronte offensivo. Classe ’94, da prima che compisse 10 anni faceva parte del settore giovanile del Barcellona che vedeva in lui un talento pronto a esplodere. Quando Pep Guardiola lo fece esordire in prima squadra (prima nella Liga, poi in Champions League), era opinione comune che Deulofeu potesse in breve tempo diventare l’erede di David Villa ed essere parte integrante della squadra, ennesimo talento del settore giovanile fatto esplodere da Guardiola. Le cose sono andate diversamente: con l’addio dell’allenatore Deulofeu ha trovato ben poco spazio sotto la gestione di Tito Vilanova. Nell’estate 2013 è passato in prestito all’Everton, e da allora non ha più messo piede a Barcellona: altro prestito a Siviglia, poi il ritorno a Goodison Park e questa volta a titolo definitivo, dietro il pagamento di 6 milioni di euro. Già due volte campione europeo con la Spagna Under 19 – oggi è capitano dell’Under 21 – Deulofeu non ha però trovato la giusta continuità nemmeno in Premier League: nella prima stagione all’Everton ha segnato 2 gol in 26 apparizioni, quest’anno ha lasciato i Toffees con un bottino di 11 presenze e nessuna rete. Forse le premesse e le aspettative erano troppo ampie; cionostante si sta parlando di un ragazzo di 22 anni che ha ancora tutto il tempo per diventare un grande e magari anche grandissimo. Nel Milan è probabile che Deulofeu entri in competizione con Bonaventura per il posto di esterno sinistro offensivo, tagliando così fuori Niang e magari riportando l’ex Atalanta al suo ruolo originario e naturale di mezzala. In ogni caso un bel colpo per il Milan che in questi sei mesi andrà a caccia della qualificazione in Champions League; a giugno Deulofeu farà formalmente ritorno all’Everton, poi potrebbero esserci margi per trattare un’altra stagione nel Milan.

