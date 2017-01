Inter/ Calciomercato News, Ever Banega non si muove da Milano (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BANEGA NON SI MUOVE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – L'Inter, per bocca del direttore sportivo e dell'allenatore, deve sfoltire la propria rosa in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale. Chi non sembra essere più sul piede di partenza è l'argentino Ever Banega, arrivato a parametro zero dal Siviglia la scorsa estate e reduce da alcune prestazioni poco convincenti nella prima parte di stagione che avevano portato a pensare ad una partenza prematura. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la permanenza di Banega all'Inter sarebbe stata una decisione dello stesso tecnico Stefano Pioli, convinto del valore del calciatore nonostante le offerte provenienti da altri club. Su Banega c'era infatti l'importante interesse di squadre cinesi tra cui il Jiangsu, altra squadra di proprietà del Suning, ma, a quanto pare, saranno altri i giocatori a lasciare l'Inter, come ad esempio Ranocchia, Santon e Yao.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BERNARDESCHI PENSA SOLO ALLA FIORENTINA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – Federico Bernardeschi è da tempo un obiettivo di calciomercato dell'Inter. A Milano nessuno ha fatto qualcosa per nasconderlo anche perchè il calciatore è talentuoso e ben si adatterebbe al tessuto di gioco di Stefano Pioli. Già l'estate scorsa, quando all'Inter stava arrivando Frank de Boer, si provò a prenderlo trovando la ferma opposizione della Fiorentina. Le parole di ieri sera dello stesso Federico Bernardeschi sembrano però chiudere ogni possibilità. Ecco quanto detto alla Domenica Sportiva: "Calciomercato? Sinceramente penso al presente e alla Fiorentina. Sto molto bene qui e devo pensare alla mia squadra, perchè già martedì avremo una gara molto importante in Coppa Italia. Io una bandiera della viola? Il pensiero c'è, sono legatissimo a questa società che mi ha dato davvero molto. Poi vedremo con la società di costruire insieme qualcosa".

