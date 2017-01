Juventus/ Calciomercato News, duello con l'Inter per Rodriguez (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUELLO CON L'INTER PER R.RODRIGUEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – La strategia di calciomercato della Juventus per questa sessione invernale è cambiata con la notizia della possibile partenza di Patrice Evra. Il terzino francese ha ricevuto diverse proposte da parte del Manchester United, del Crystal Palace e del Valencia, oltre che a quella dell'Olympique Lione, con cui la Juventus potrebbe lavorare per aggiudicarsi il centrocampista Corentin Tolisso. Secondo quanto rivelato da Libero, i bianconeri non starebbero pensando al solo Sead Kolasinac dello Schalke 04 per sostituire Evra ma avrebbero messo nel mirino anche Ricardo Rodriguez, esterno elvetico del Wolfsburg. Tuttavia, se la Juventus vorrà aggiudicarsi Rodriguez dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Inter, da diverse settimane sulle tracce del calciatore svizzero e forte dei buoni rapporti coi tedeschi dopo il trasferimento a Milano di Perisic.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HERNANES VERSO LA TURCHIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – Il calciomercato della Juventus non si fermerà a Tomas Rincon arrivato dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. i bianconeri di Massimiliano Allegri sembrano pronti anche alla cessione di Hernanes. Il passaggio al 4-2-3-1 nella gara di ieri contro la Lazio vista l'indisponibilità di Claudio Marchisio sà di bocciatura per il centrocampista brasiliano di cui il tecnico sembra avere sempre meno fiducia. Per il Profeta rimangono in piedi diverse proposte dalla Cina e spunta anche un'offerta importante dalla Turchia. Ne ha parlato a 90° Minuto Paolo Paganini che ha sottolineato anche altre situazioni di calciomercato: "Hernanes è diretto verso la Turchia. Patrice Evra ha chiesto di essere ceduto, mentre va valutata la situazione di Mario Lemina. Ecco perchè Marotta potrebbe concludere due operazioni prima di gennaio con l'arrivo di Kolasinac e Tolisso anticipati rispetto all'estate".

