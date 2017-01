Milan/ Calciomercato News, De Sciglio e Donnarumma rinnoveranno dopo il closing (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RINNOVI POST CLOSING. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – In attesa di abbracciare ufficialmente Deulofeu, il Milan ha già bene in mente quali sono le situazioni da risolvere una volta ricevuto il denaro in arrivo con il closing del prossimo marzo. Grazie a quei soldi, infatti, i rossoneri potranno dedicarsi a blindare i suoi giovani campioni tanto ambiti in fase di calciomercato, ovvero Gianluigi Donnarumma e Mattia De Sciglio. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza con il Milan nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione, ed i rossoneri hanno intenzione di costruire il proprio futuro su di loro. Per il giovane portiere diciassettenne si profila un prolungamento quinquennale ma il suo procuratore Mino Raiola starebbe giocando al rialzo sull'ingaggio conoscendo i capitali a disposizione di Sino Europe Sports e registrando l'interesse di Juventus, Chelsea, e Manchester United. Per l'esterno classe '92 della Nazionale invece il nodo principale è al momento dovuto alla corte proveniente ancora dalla Juventus e dal Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI CERCANO ACQUIRENTI PER NIANG. ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 GENNAIO 2017 – Mbaye Niang sembrava pronto alla stagione della consacrazione dopo che l'anno scorso, tornato da un prestito al Genoa, aveva fatto bene anche se era costretto a brancolare nel buio. Dopo un buon inizio di annata però il calciatore si è perso tra infortuni, prestazioni negative e anche a causa dell'esplosione di Suso si è ritrovato relegato in panchina. Il Milan non vuole depauperare un patrimonio improtante anche perchè il calciatore è un classe 1994, ma comunque è alla ricerca di acquirenti. Lo spazio di Niang al Milan è finito e il calciatore potrebbe partire già nella sessione di calciomercato di gennaio se dovesse arrivare l'offferta giusta. Il problema è che chi lo cerca lo vorrebbe in prestito e il Milan se proprio dovesse decidere di cederlo lo farebbe solo a titolo definitivo e di fronte a una buona proposta. Rimangono i dubbi di una stagione che può regalare il ritorno in Europa e un attaccante pronto a partire ma che potrebbe tornare anche utile.

