Napoli/ Calciomercato News, De Sciglio o Calabria per il dopo Ghoulam (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CALABRIA O DE SCIGLIO PER IL DOPO GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – La questione rinnovi in casa Napoli si fa spinosa in questa sessione di calciomercato invernale in particolare per Insigne e Ghoulam. Se per il primo a breve è atteso un nuovo incontro per colmare la distanza tra le parti, sembra più insanabile la frattura tra il terzino algerino ed i partenopei. Il giocatore ha diverse pretendenti importanti in Europa come Psg e Bayern Monaco ed il Napoli deve dunque iniziare a guardarsi intorno in cerca di un possibile sostituto. In questo senso fanno riflettere le parole dell'agente Gianni Vitali, procuratore del milanista Davide Calabria: "Davide al Napoli? Mai dire mai, già in passato Antonelli fu vicino agli azzurri." Possibile dunque che il Napoli tenti il terzino, fresco di recupero da un lungo infortunio, nella sessione estiva ma il sogno rimane un altro esterno del Milan, ovvero Mattia De Sciglio, seguito pure dalla Juventus.

NAPOLI NEWS, DUELLO CON IL CHELSEA PER ANDREA CONTI DELL'ATALANTA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 - Il Napoli punta anche al futuro sul calciomercato, pronto a mettere a segno alcuni colpi adesso per farli diventare effettivi poi l'estate prossima. Tra questi c'è quello che potrebbe portare in azzurro il terzino dell'Atalanta Andrea Conti che compirà ventitré anni il prossimo marzo. Il Corriere dello Sport sottolinea che è una lotta a due con il Chelsea. Il calciatore infatti piace molto ad Antonio Conte per la sua duttilità e sarebbe perfetto per il suo 3-4-3 anche per la versalità nelle due fasi di gioco. Il Napoli dal canto suo sulla corsia destra punta ovviamente molto su Elsaid Hysaj, ma vede ormai finire la carriera di Christian Maggio e ha bisogno di un altro giocatore di grande valore per rendere sempre più competitiva la rosa. Il terzino dell'Atalanta piace molto, ma bisogna fare in fretta per non essere anticipati da Conte.

