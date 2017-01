Roma/ Calciomercato News, Defrel pista ancora viva, ma... (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO SU DEFREL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – Per quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato la Roma sembra aver individuato in Gregoire Defrel l'obiettivo numero uno per l'attacco. La punta del Sassuolo rispecchia infatti le caratteristiche di esterno offensivo ricercate dai giallorossi, oltre a poter essere schierato al centro magari al posto di Dzeko, ma i neroverdi emiliani sembrano tutt'altro che intenzionati a cederlo alla Roma. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, prima della vittoria sul Pescara, ha infatti spiegato a Sky Sport che al momento non ci sarebbero novità sul giocatore vista la volontà del club di non privarsi dei suoi elementi migliori prima della finestra estiva. Anche lo stesso allenatore Eusebio Di Francesco, ex romanista, ha ribadito a Rai Sport: "Faccio l'allenatore, nelle trattative non sono mai entrato e mai entrerò. Ovviamente non vorrei privarmi di Acerbi e Defrel, ma è la società a decidere. In particolare Defrel non è aiutato da queste voci, speriamo che questo mercato finisca presto." Probabile dunque che se la Roma vuole davvero aggiudicarsi Defrel dovrà aspettare l'estate.



CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUELLO COL MILAN PER BARRECA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – La Roma sta monitorando diverse situazioni anche relative ai terzini in questa sessione di calciomercato. Al momento Luciano Spalletti può vantare la presenza da titolari di Bruno Peres ed Emerson Palmieri e può contare sulla possibilità di adattare Antonio Rüdiger a destra anche se non nel 3-4-2-1. Presto tornerà anche Alessandro Florenzi che può giocare in entrambi i ruoli, ma la Roma non si ferma e pensa al futuro. E' così che nel mirino è stato messo Antonio Barreca classe 1995 del Torino come riporta Calciomercato.com. Il calciatore è un terzino sinistro esploso in Serie B tra Cittadella e Cagliari, ma prodotto del vivaio del Torino. Sinisa Mihajlovic l'ha lanciato titolare dopo l'infortunio rimediato dal più esperto Cristian Molinaro e da quel momento non l'ha più tolto dal campo. Attenzione però perchè Antonio Barreca piace moltissimo anche al Milan.

