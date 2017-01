Calciomercato Inter/ News, Scasseddu: Santon resterà. Aguero? Si ma a giugno e Icardi… (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PARERE DI DANIELE SCASSEDDU (ESCLUSIVA) – Continuano i movimenti di calciomercato in casa Inter, dove la dirigenza sta già pensando ai prossimi colpi da mettere a segno a giugno. Tra i nomi più vociferati per la prossima finestra di calciomercato vi è senza dubbio quello di Aguero dal Manchester City, mentre un altro nome è quello di Barreca un giovane talento del Torino, uno dei migliori calciatori granata di questa stagione. Nel capitolo partenze, i nomi caldi sono sempre quelli di Santon, oltre che dell’estremo difensore nerazzurro Handanovic, di cui si vocifera in ogni finestra di calciomercato: oltre ai solito nomi le voci di mercato ci riportando anche le sirene della Premier League per Perisic: il croato cederà e lascerà l’Inter? Per rispondere a tutte queste domande abbiamo sentito il procuratore Daniele Scasseddu: eccolo nell’intervista esclusiva rilasciata a noi de IlSussidiario.net.

L'Inter potrebbe prendere Aguero? Potrebbe essere anche un colpo della prossima sessione estiva dell'Inter che dovrebbe portare a casa tante operazioni di calciomercato. Del resto l'Inter è società in grado di poter spendere tanto. Credo però che se arrivi Aguero dal Manchester Ciy parta Icardi. E non penso che questa sarebbe una scelta giusta visto che ormai Icardi si è inserito negli schemi di gioco nerazzurri.

Barreca potrebbe arrivare all'Inter? Non nego che Barreca è un buon giocatore ma deve ancora crescere. Non so quindi se l'Inter lo acquisterà. Penso piuttosto che dopo l'ingaggio di Gagliardini sarà ancora l'Atalanta a essere la società più cercata a giugno per i suoi talenti.

Santon resterà? Penso che a gennaio resterà, non credo che si dovrebbe muovere dalla squadra nerazzurra.

Handanovic potrebbe partire? Tutti gli anni si dice che Handanovic parte, che lascia l'Inter. Tutti gli anni poi Handanovic rimane. E del resto se l'Inter vuole costruire una squadra vincente la prima cosa è iniziare dal portiere. Non vedo quindi perchè Handanovic dovrebbe andarsene!

Perisic tentato dalla Premier? Credo proprio di sì e penso che a fine stagione Perisic possa finire in Premier. E' cercato da tanti club importanti, piace anche ad altri top club europei. Non mi sembra così attaccato alla maglia e potrebbe così decidere di lasciare l'Inter.

(Franco Vittadini)

