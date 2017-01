Calciomercato Juventus/ News, Bofisé: Matuidi-Rabiot, doppio colpo dal Psg. Evra, cessione dolorosa (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI GIUSEPPE BOFISE' (ESCLUSIVA) - La Juventus continua a pensare in grande sul calciomercato e guarda in particolare alla Francia. Si pensa a Tolisso del Lione ma come il solito lo stesso Lione chiede sempre tanto per i suoi giocatori. E si punta a Matuidi e Rabiot due calciatori di un club di grande importanza come il Paris Saint Germain. La Juventus insomma sembra non volersi fermare proprio di fronte a niente... Intanto a fine stagione dovrebbe partire Lichsteiner ed è sempre da decidere il futuro di Evra. Per parlare di tutto questo dei principali temi del calciomercato Juventus abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Bofisè. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Tolisso potrebbe arrivare dal Lione? E' una trattativa di calciomercato che la Juventus sta portando avanti ma non sarà facile acquistare Tolisso dal Lione che chiede sempre tanto per i suoi giocatori. Era già successo per Gonalons col Napoli che poi non si era mosso dalla società francese. Non so però quanto sarebbe utile comprare Tolisso che dovrebbe integrarsi a metà campionato con la squadra di Allegri.

Matuidi dal Paris Sait Germain affare possibile? E' da qualche stagione che si parla di un suo trasferimento dal Paris Saint Germain. In effetti penso che Matuidi non potrebbe migliorare la rosa già molto competitiva della Juventus.

Rabiot per il futuro della Juventus? Anche per lui vale lo stesso discorso, la rosa della Juventus è già molto buona e Rabiot non farebbe fare il salto di qualità alla squadra bianconera.

Lichsteiner partirà a fine stagione? Credo proprio di sì, anche se sta trovando il suo spazio dovrebbe essere uno dei giocatori ceduti in estate. Lichsteiner sta in ogni caso giocando bene, lo ha fatto tutte le volte che è stato chiamato in causa.

Evra sicura partenza? Questa è una cosa da definire. Sarà la Juventus a decidere cosa fare. Evra vuole partire ma la Juventus sta decidendo cosa fare. Evra in effetti potrebbe ancora servire. Del resto è un giocatore che ha avuto sempre tanta personalità, come i principali calciatori della Juventus. Ha cementato lo spogliatoio anche nei momenti difficili della stagione scorsa.

(Franco Vittadini)





© Riproduzione Riservata.