Calciomercato Napoli/ News, Cionini: Antonelli-Ghoulam, scambio di fascia. Insigne? Lo scenario è cambiato... (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI STEFANO CIONINI (ESCLUSIVA) - E' un Napoli vincente quello delle ultime uscite, e un Napoli che sul calciomercato è alla ricerca di rinforzi importanti per poter essere ancora più competitivo. Luca Antonelli potrebbe anche vestire la maglia azzurra a giugno, del resto si dice che in passato sia stato proprio Benitez a bloccarne l'acquisto... E Lorenzo Insigne, come sta andando avanti questa vicenda ormai diventata una e vera e propria telenovela... Da capire poi il futuro di Faouzi Ghoulam come l'eventuale cessione di Manolo Gabbiadini, un altra vicenda che si trascinando ormai da tempo. Per quanto riguarda El Kaddouri, la sua partenza sembra invece ormai sicura. Per parlare di tutto questo e per un parere sul calciomercato Napoli abbiamo sentito il procuratore Stefano Cionini. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Antonelli al Napoli? In effetti si dice che il Napoli in passato stava per comprarlo, poi Benitez non aveva voluto acquistarlo. Potrebbe arrivare a giugno.

Come andrà a finire la vicenda Insigne? Non è una facile capirlo anche se c'è una cosa molto importante di cui tener conto. Con l'arrivo dei cinesi il calciomercato è molto cambiato, i giocatori hanno più richieste, lo stesso Insigne potrebbe averne avuta una dalla Cina. Le richieste dei calciatori quindi sono maggiori. In futuro sarà l'India a dare un altro scossone al calciomercato, anche lì ci sono tanti soldi da investire. E' da capire intanto se Insigne vesta ancora la maglia del Napoli.

Ghoulan potrebbe finire al Manchester City? Vedremo; anche qui bisogna valutare questa situazione. Bisogna capire se Ghoulam e il Napoli arrivino a un accordo in modo che lo stesso Ghoulam continui la sua carriera con la squadra di Sarri.

Gabbiadini, una cessione bloccata? In effetti come stanno andando le cose la cessione di Gabbiadini sembra in una posizione di stallo. E' una cessione per ora bloccata.

El Kaddouri tra Bologna e Empoli? Anche qui lo stesso El Kaddouri dovrebbe andarsene e finire in una di queste due squadre. Dovrebbe lasciare il Napoli.

(Franco Vittadini)

