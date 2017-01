Calciomercato Roma/ News, Badia: Defrel, solo voci. Nestorovski? Non c'è più Sabatini... (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL PARERE DI RICCARDO BADIA (ESCLUSIVA) - Risvolti di calciomercato in casa Roma che riguardano soprattutto l'ingaggio di Grégoire Defrel che continua a tener banco. Le ultime voci dicono che il Sassuolo potrebbe avere ceduto alle richieste della Roma ma che lo stesso Luciano Spalletti non sembra gradire l'arrivo del giocatore. Vedremo... In alternativa si parla dell'arrivo di Paloschi. Piace anche Ilija Nestorovski, un calciatore che al Palermo sta facendo molto bene. Dovrebbe andarsene anche Moustapha Seck che nel reparto arretrato giallorosso non ha molto spazio. Da capire anche il futuro di Stephan El Shaarawy, per capire fino a quando farà parte della Roma. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Defrel potrebbe arrivare? Credo che siano solo voci di calciomercato, Defrel non si muoverà da Sassuolo. Poi Spalletti non ha interesse per questo giocatore, la Roma ha già i suoi calciatori e l'allenatore giallorosso preferisce andare avanti così. Tra l'altro si aspetta il ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Non avrebbe senso acquistare Defrel.

Magari potrebbe arrivare Paloschi... Non credo sia un giocatore da Roma, che possa stare in una formazione come quella giallorossa. Non penso che sarebbe l'acquisto ideale.

Seck in partenza? Credo di sì, non ha molto spazio nella difesa giallorossa e dovrebbe quindi partire.

Anche Nestorovski tra gli obiettivi giallorossi? E' un ottimo attaccante, del resto il Palermo ha sempre scelto punte di grande valore nella sua storia. Giocatori che è andato a scoprire, da Amauri a Cavani a Dybala. Il problema è che alla Roma non c'è più Sabatini e si sa che spesso gli accordi, i trasferimenti dei giocatori avvengono con rapporti tra i direttori sportivi. Non so quanto possa fare Massara attuale direttore sportivo della Roma per prendere Nestorovski.

El Shaarawy in uscita? Io non lo cederei, El Shaarawy è un ottimo giocatore, si impegna, non fa polemica. Ha avuto la sfortuna di avere due acciacchi fisici quest'anno, la scorsa stagione ha fatto molto bene. Gli darei fiducia anche a giugno, punterei sul suo talento per la Roma.

