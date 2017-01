Genoa / Calciomercato News, Ocampos per Niang: scambio di prestiti con il Milan? (oggi, ultime notizie)

GENOA, CALCIOMERCATO NEWS: NIANG PER OCAMPOS. SCAMBIO DI PRESTITI CON IL MILAN? - Il Genoa si affida al calciomercato di riparazione per uscire dalla crisi di risultati che si è abbattuto sulla formazione di Juric. I rossoblù, reduci dal deludente pareggio casalingo per 2-2 contro il Crotone, devono assolutamente cambiare marcia, e per farlo potrebbero affidarsi a un paio di colpi in entrata. Le cessioni di Pavoletti al Napoli e di Rincon alla Juventus pesano tantissimo nell'economia di una squadra che non riesce a ripetere quanto di buono fatto vedere a inizio stagione. Preziosi lo ha capito ed è pronto a rinforzare la rosa del Grifone. In queste ultime ore una delle piste più calde è quella che porta a M'Baye Niang. L'attaccante del Milan potrebbe essere coinvolto in uno scambio di prestiti con Lucas Ocampos: il francese saluterebbe Milanello e tornerebbe rossoblù mentre l'argentino farebbe il tragitto inverso. Genoa e Milan avrebbero già trovato l'accordo, Ocampos sarebbe favorevole al trasferimento in rossonero. Resta da convincere Niang, che sta prendendo tempo a causa di una improvvisa chiamata del Torino di Sinisa Mihajlovic.

