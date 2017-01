Inter/ Calciomercato News, Ranocchia e Miangue possono partire (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MIANGUE E RANOCCHIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO 2017 – Come ampiamente spiegato dal direttore sportivo dell'allenatore, l'Inter sta principalmente pensando alle cessioni in quest'ultima parte della sessione di calciomercato invernale. Chi sembra essere in procinto di lasciare l'Inter è Senna Miangue, difensore esterno lanciato in prima squadra dall'ex tecnico De Boer, ormai vicinissimo al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Cagliari, sebbene i nerazzurri si riservino un diritto di controriscatto. Stando ai rumors, per il passaggio di Miangue in Sardegna sarebbe stato decisivo il consiglio del romanista Nainggolan, ex rossoblu appunto. Un altro giocatore del reparto arretrato che dovrebbe salutare mister Pioli è Andrea Ranocchia, finito ai margini della rosa dopo il recupero di Medel, ritenuto più un centrale che un centrocampista dal tecnico. Per Ranocchia si fa più flebile la pista inglese mentre rimangono in corsa i russi dello Zenit San Pietroburgo dove ritroverebbe Criscito, suo ex compagno al Genoa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIACE THAUVIN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO 2017 – I nerazzurri continuano a lavorare sul calciomercato anche in uscita e tra i calciatori che non trovano spazio in questa gestione di Stefano Pioli c'è sicuramente il giapponese Yuto Nagatomo. L'ex Siena potrebbe partire in questa sessione, con diversi club all'estero che lo cercano con grande interesse. Secondo quanto riporta Canal + pare che sul calciatore ci sia il forte interesse dell'Olympique Marsiglia che comunque si potrebbe giocare la carta Florian Thauvin. Il centrocampista esterno è di proprietà del Newcastle, ma il club francese rinunciando al prestito potrebbe trovare strada spianata per arrivare al terzino sinistro Yuto Nagatomo. Le alternative per i francesi rimangono le piste che portano a Patrice Evra e Ricardo Rodriguez dove però la concorrenza è più che agguerrita.

