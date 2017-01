Inter / Calciomercato news: Suning pensa in grande per l'estate, offerta Zenit per Ranocchia

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: SUNING PENSA IN GRANDE PER L'ESTATE (OGGI 24 GENNAIO 2017) - La dirigenza dell'Inter comincia a pensare a quello che accadrà nella sessione estiva del calciomercato visto che difficilmente oltre a Gagliardini arriverà un altro giocatore in questo mese di gennaio. 'Il Corriere dello Sport' questa mattina fa il punto della situazione, Suning ha voglia di regalare grandi giocatori a mister Pioli in vista della prossima stagione: in difesa in pole ci sono Marquinhos del Paris Saint-Germain e Manolas della Roma, mentre per quanto riguarda le fasce si comincia a sondare il terreno per Alaba del Bayern Monaco e Ricardo Rodriguez del Wolfsburg che piace tanto a mister Pioli. Capitolo centrocampo: il sogno resta quello di portare a Milano Marco Verratti del Paris Saint-Germain, altrimenti l'Inter vorrebbe provare la trattativa con la Lazio per Biglia. Infine, l'attacco: i nomi che circolano sono quelli di Berardi del Sassuolo o Sanchez dell'Arsenal che ha fatto già sapere di voler lasciare il club inglese in estate.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: OFFERTA DELLO ZENIT PER RANOCCHIA (OGGI 24 GENNAIO 2017) -In casa Inter tiene banco il futuro di Andrea Ranocchia che dovrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato. Come riportato questa mattina da 'Tuttomercatoweb' pare che nelle ultime ore sia arrivata a Milano un'offerta dello Zenit per il difensore italiano pari a otto milioni di euro. Ranocchia però vorrebbe restare in Italia visto che ci sono diverse squadre interessate al suo cartellino, anche se la proposta del club russo farebbe aumentare notevolmente l'ingaggio che attualmente percepisce all'Inter. Il Bologna resta in pressing per il suo cartellino, Oikonomou è sempre più vicino alla Sampdoria quindi il club rossoblù ha bisogno di un difensore per sostituirlo in questa seconda parte di stagione. La decisione spetterà ad Andrea Ranocchia che sa bene di non avere più spazio all'Inter e vorrebbe trovare un club che possa garantirgli continuità. Accetterà la proposta russa o resterà in Italia?

