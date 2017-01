JUVENTUS / Calciomercato news: pronta l'offerta da 40 milioni per Tolisso, Bentancur a gennaio?

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: PRONTA L'OFFERTA PER TOLISSO DEL LIONE (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Corentin Tolisso resta l'obiettivo numero uno per la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. bisognerà convincere il Lione e come riportato da 'Calciomercato.com' la dirigenza bianconera è pronta a fare follie per il mediano. Il sì del giocatore a trasferirsi a Torino c'è già, con la possibilità di percepire un ingaggio da oltre tre milioni di euro netti a stagione ma non sarà facile convincere il club francese a lasciar partire subito il mediano. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono pronti a mettere sul piatto una cifra vicino a quaranta milioni di euro per Tolisso: prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da oltre trentacinque milioni di euro più bonus, con sei milioni di prestito oneroso da versare subito nelle casse del Lione. C'è una settimana di tempo a convincere il Lione a trattare, con cifre del genere non dovrebbero esserci troppi problemi a strappare definitivamente il sì del club francese.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: MAROTTA VUOLE SUBITO BENTANCUR (OGGI 24 GENNAIO 2017) -Rodrigo Bentancur dovrebbe arrivare a Torino nella prossima sessione estiva del calciomercato ma la Juventus sta spingendo per portarlo subito in Italia. Classe '97 in forza al Boca Juniors, la Juventus ha già l'accordo per giugno a cifre pattuite, ma secondo quanto riporta 'Calciomercato.com' portarlo già a gennaio a Torino avrebbe una valenza doppia in termini progettuali: per l'estate la Juventus vuole tenere le porte aperte soprattutto per il centrocampo, quindi meglio avere il posto da extracomunitario libero aspettando di cedere giocatori in esubero per il mese di giugno. La Juventus ha liberato il posto lo scorso anno e non lo ha ancora occupato quindi Marotta e Paratici stanno spingendo con il Boca Junior per avere subito Bentancur. Difficile che il presidente Angelici acconsenta a cedere subito il giocatore visto che ci sono degli accordi precisi con la Juventus e il Boca non si accontenterebbe di quelle cifre.

