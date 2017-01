Juventus/ Calciomercato News, offerte importanti per Dani Alves e Hernanes (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HERNANES E D.ALVES.– La questione relativa ad Evra non è la sola situazione da risolvere in uscita per la Juventus prima della fine della sessione di calciomercato invernale. Due giocatori bianconeri, e brasiliani, stanno infatti ricevendo delle offerte importanti dall'estero: stiamo parlando di Hernanes e Dani Alves molto appetiti rispettivamente dal Fenerbahce e dallo Shanghai SIPG. Per il Profeta si parla infatti di un ingaggio da 5 milioni di euro all'anno ma in Italia il Genoa starebbe sondando il terreno con la Juve per rinforzare il proprio centrocampo. Per l'esterno ex Barcellona invece, non ancora recuperato dall'infortunio, si parla addirittura di una proposta di stipendio da 10 milioni di euro all'anno da parte dello Shanghai, squadra dove troverebbe i connazionali Hulk e Oscar come compagni di squadra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BERARDI SALTA DEFINITIVAMENTE? La Juventus ormai da diverse sessioni di calciomercato fa sapere come Domenico Berardi sia in cima alla lista dei desideri, bianconeri abili a strappare una prelazione ma non in grado di portare a Torino il calciatore. Berardi si allontana sempre di più dalla Juventus, con il calciatore che sembra essere pronto a legarsi a vita con il club emiliano. Ne ha parlato a margine del Premio Brera il dirigente del Sassuolo Giorgio Squinzi come riportato da Calciomercato.com: "Domenico Berardi resta sicuramente qui fino al termine della stagione. Per noi è una bandiera e faremo di tutto per farlo diventare una bandiera permanente". Il calciatore in questione è reduce da un lungo infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutto il girone d'andata della nostra Serie A.

© Riproduzione Riservata.