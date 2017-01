Juventus / Calciomercato news: Tolisso in pole per il centrocampo, Evra piace al Lione

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: TOLISSO IN POLE PER IL CENTROCAMPO (OGGI 24 GENNAIO 2017) - La Juventus continua ad essere attiva sul calciomercato alla ricerca di un mediano da regalare a Massimiliano Allegri. In pole, come riportato questa mattina da 'TuttoSport' ci sarebbe Corentin Tolisso, centrocampista del Lione che da diverso tempo piace alla dirigenza bianconera. Axel Witsel si è trasferito in Cina alla corte di Fabio Cannavaro, l'arrivo di Thomas Rincon dal Genoa non soddisfa la Juventus che deve far fronte anche all'infortunio di Lemina in Coppa d'Africa. Oltre a Tolisso spunta anche il nome di Luiz Gustavo del Wolfsburg: il club tedesco però è alla ricerca di un club che possa garantirgli l'obbligo di riscatto dopo il prestito del giocatore. Infine, c'è la situazione Bentancur: Beppe Marotta continua a trattare con il Boca Juniors per anticipare l'arrivo dell'uruguaiano a Torino ma il presidente Angelici chiede più della somma pattuita inizialmente per un arrivo anticipato.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: EVRA VERSO IL LIONE (OGGI 24 GENNAIO 2017) -Patrice Evra potrebbe essere la pedina per sbloccare il mercato della Juventus in questa ultima settimana di trattative. L'esterno bianconero, come riporta 'Il Corriere dello Sport' sta ancora riflettendo sul suo futuro dopo aver rifiutato la proposta del Valencia. Lo Schalke'04 non lo convince, così come il Crystal Palace anche se la speranza si chiama sempre Manchester United che ha fatto solo qualche sondaggio nei primi giorni di calciomercato. Evra sta così valutando la Francia, si tratterebbe di un ritorno del giocatore visto che nel 2006 lasciò il Monaco. Le possibilità si chiamano Olympique Marsiglia e l’Olympique Lione, le due squadre più interessate al suo cartellino ed in particolar modo l'allenatore del Lione, Bruno Genesio, ha aperto le porte ad un eventuale arrivo di Evra: "Evra è un grande giocatore con molta esperienza e che potrebbe interessarci" le parole del tecnico del club francese. La palla ora passa al giocatore.

© Riproduzione Riservata.