Lazio / Calciomercato News: Lucas Castro nuovo obiettivo dei biancocelesti (oggi, ultime notizie)

LAZIO, CALCIOMERCATO NEWS: ASSALTO A CASTRO – Nuovo obiettivo di calciomercato in casa Lazio. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, la formazione biancoceleste avrebbe messo nel mirino Lucas Castro, argentino in forza al Chievo Verona. Il centrocampista, 27enne, è da tempo in orbita Torino, ma i granata non sono riusciti a trovare l'accordo con la società clivense. Il Chievo valuta Castro circa 9 milioni di euro: cifra con cui la Lazio dovrà fare i conti se vorrà prelevare il giocatore. Un'intesa di massima potrebbe tuttavia essere trovata sulla base di 7 milioni. Intanto l'agente di Sergej Milinkovic-Savic ha voluto far chiarezza sul proprio assistito, recentemente accostato a Milan e Juventus: "Si parla di un interesse da parte di Juventus, Inter e Milan? La verità è che per quel che mi riguarda, al momento, non ho avuto nessun contatto con nessuno di questi club .Ora non bisogna pensare al mercato. Sergej è sotto contratto con la Lazio per i prossimi 3 anni e mezzo, sta giocando bene e sono convinto possa fare ancora di più. Deve quindi essere concentrato soltanto sul calcio giocato e sulla sua squadra. Per quel che riguarda, il discorso di un possibile rinnovo con i biancocelesti – ha concluso Mateja Kezman ai microfoni di Calciomercato.it - ancora non ne abbiamo parlato con la dirigenza del club, abbiamo molto tempo per farlo. Lui si trova benissimo a Roma e sta cercando di dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal gruppo".

© Riproduzione Riservata.