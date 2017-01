Milan/ Calciomercato News, Mario Fernandes rimane nel mirino (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MARIO FERNANDES. – In attesa di avere a disposizione i capitali di Sino Europe Sport, in casa Milan si sta già lavorando sul calciomercato in previsione dell'estate. Tra i vari profili presenti sul taccuino dei futuri dirigenti rossoneri Fassone e Mirabelli ci sono infatti molti giocatori e per la corsia bassa di destra piace Mario Fernandes, di proprietà del Cska Mosca. Brasiliano naturalizzato russo classe 1990, L'interesse del Milan nei confronti di Mario Fernandes si lega direttamente alla situazione di Mattia De Sciglio. L'esterno rossonero e della Nazionale italiana ha il contratto in scandenza al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2018, e, se decidesse di non rinnovare accettando le proposte di altri club, su tutti la Juventus seguita dal Napoli, i rossoneri punterebbero forte sul ventiseienne Fernandes, reduce sin qui da 23 presenze e 3 assist vincenti per i compagni nella stagione in corso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GALLIANI IMPEGNATO, PRONTO UN COLPO? – Adriano Galliani non era presente alla presentazione del nuovo libro di Ruud Gullit giocatore che proprio lui aveva portato al Milan oltre venti anni fa. Il dirigente rossonero non era alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano perchè impegnato in una delicata operazione di calciomercato. Ora non è noto sapere se questa fosse in entrata o in uscita, ma di certo si parla di una trattativa importante per mancare a un appuntamento così delicato per un personaggio a cui Adriano Galliani è così legato come Ruud Gullit. Di chi si tratta? Di sicuro il Milan sta lavorando alla cessione di Mbaye Niang che però è di difficile collocazione. Ballano poi i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Mattia De Sciglio che però si dovrebbero concludere solo a closing effettuato. E' stata già chiusa e ufficializzata la trattativa che ha portato al Milan Deulofeu dall'Everton. Quindi cosa aveva da fare Adriano Galliani? Difficile saperlo, ma presto la verità verrà a galla.

