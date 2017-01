Napoli/ Calciomercato News, beffata la Juventus! Gabbiadini tra Firenze e Premier (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SITUAZIONE GABBIADINI. – In questa sessione invernale il Napoli sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla situazione di Manolo Gabbiadini. Incapace di rendere sotto le pressioni della piazza, sembrava che Gabbiadini dovesse lasciare a tutti i costi gli azzurri prima della fine di gennaio ma la cessione si è arenata. Sulle tracce di Gabbiadini si segnalano diverse squadre della Premier League che però non sono riuscite a coprire la richiesta da 25 milioni di euro del patron De Laurentiis, lasciando il solo Southampton in corsa. L'ex punta blucerchiata ha pure altre pretendenti all'estero come i tedeschi del Borussia Dortmund o i cinesi del Tianjin Quanjian, reduci dalla delusione del mancato acquisto di Kalinic. Non è nemmeno da escludere la permanenza da rincalzo di lusso fino al termine della stagione, ricordando che pure la Fiorentina sarebbe interessata a Gabbiadini concedendo magari un diritto di prelazione al Napoli per Vecino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANTICIPATA LA JUVENTUS SU ZERBIN. – Il Napoli compie un bel colpo di calciomercato in prospettiva mettendo le mani su Alessio Zerbin esterno classe 1999 che arriverà dal Gozzano. Il giovane calciatore piaceva molltissimo anche alla Juventus che da tempo lo monitorava, ma su cui il Napoli è stato più scaltro. Della situazione ne ha parlato Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss: "Cristiano Giuntoli mi rimprovererà perchè non dovrei dire queste cose in radio, ma è tutto a posto. Beppe Marotta in prima persona aveva trattato Alessio Zerbin, ve lo garantisco. Le premesse su questo ragazzo sono davvero fantastiche. Formalizzeremo tutto a breve". Staremo a vedere quale sarà il processo di crescita di questo ragazzo che probabilmente al momento rimarrà in Primavera prima di essere girato magari in prestito nel campionato cadetto.

