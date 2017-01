Napoli / Calciomercato news: Insigne, nuovo incontro per il rinnovo. Conti sempre nel mirino

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: INSIGNE, NUOVO INCONTRO PER IL RINNOVO (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Lorenzo Insigne ed il Napoli potrebbero trovare presto un accordo per il rinnovo dell'attaccante. Fin dall'estate le parti stanno trattando ma fino ad ora la richiesta dell'entourage di Insigne sembrava essere troppo elevata per il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' la questione rinnovo sembra essere arrivata ad una svolta: c'è ancora una netta differenza di un milione e mezzo tra domanda ed offerta, ma pare che agli inizi di febbraio sia in programma un incontro tra le parti per arrivare all'accordo totale. Insigne ha più volte fatto sapere alla dirigenza del Napoli di voler restare in azzurro ma a determinate cifre. Intanto procedono spedite le trattative per il rinnovo di Mertens: tre milioni di euro a stagione per il giocatore belga che è diventato il punto fermo di Maurizio Sarri in questa stagione dopo l'infortunio di Milik. Insigne riuscirà a convincere De Laurentiis?

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: NON SI MOLLA CONTI (OGGI 24 GENNAIO 2017) -Il mercato del Napoli sembra essere chiuso in questa finestra di gennaio ma manca ancora una settimana ed Aurelio De Laurentiis non molla la presa per Conti. Come riportato questa mattina da 'Il Corriere dello Sport' il club azzurro ha messo nel mirino il difensore dell'Atalanta e fino all'ultimo giorno di mercato cercherà di trattare con il club nerazzurro per arrivare al suo cartellino. C'è un discorso aperto con l'Atalanta, in questi giorni sicuramente se ne riparlerà ma con ogni probabilità tutto verrà rimandato alla prossima estate visto che Gasperini non vuole privarsi di Conti a stagione ancora in corso. Intanto il Napoli ha deciso di abbandonare la pista Leon Bailey, esterno del Genk diciannovenne che piaceva parecchio alla dirigenza partenopea. Il primo nome sul taccuino per la difesa resta quello di Conti, una trattativa difficile da chiudere in una sola settimana visto che l'Atalanta non avrebbe tempo per trovare un sostituto.

© Riproduzione Riservata.