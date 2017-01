Roma/ Calciomercato News, apertura per Gregoire Defrel del Sassuolo (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, APERTURA PER DEFREL La Roma ha fissato l'obiettivo principale per quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato: l'attaccante Gregoire Defrel del Sassuolo. Dopo le prime resistenze iniziali, la dirigenza dei neroverdi emiliani sembra stia ora aprendo alla possibilità di cedere Defrel ai giallorossi visto il pressing continuo del club capitolino. Secondo le indiscrezioni infatti il Sassuolo avrebbe cambiato idea e starebbe ascoltando la proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto, da pagare al termine di questa o della prossima stagione, avanzata dalla Roma. Le cifre del trasferimento sarebbero di 2 milioni di euro nell'immediato a cui si aggiungeranno i 18 del riscatto. A conferma dell'apertura nei confronti della Roma arrivano pure le voci riguardanti l'interesse del Sassuolo per Alberto Paloschi, finito ai margini dell'organico dell'Atalanta di Gasperini, e di Gabigol, promettente brasiliano che non ha ancora fatto vedere il suo meglio con l'Inter.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RINNOVO FATTO PER FAZIO – Federico Fazio era arrivato a Roma infortunato e fuori forma, fermo da diverso tempo piano piano si è guadagnato un posto in squadra diventandone poi un punto inamovibile. E' questo uno dei colpi di calciomercato della sessione di riparazione per i giallorossi che ormai hanno messo le mani sul futuro del roccioso centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che il calciatore abbia raggiunto il numero di presenze per il riscatto dal Tottenham e che abbia siglato un accordo da tre milioni di euro netti l'anno compresi i bonus. Federico Fazio è un calciatore di spessore tecnico tattico perfetto per giocare nella nuova difesa a tre di Luciano Spalletti. Staremo a vedere quando arriverà l'annuncio ufficiale.

© Riproduzione Riservata.