Roma / Calciomercato news: Defrel si avvicina, Mario Rui resterà nella Capitale

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: DEFREL SEMPRE PIU' VICINO ALLA CAPITALE (OGGI 24 GENNAIO 2017) - La Roma ha deciso di non mollare Grégoire Defrel, attaccante del Sassuolo che sembra ad un passo dal trasferimento nella Capitale. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' le due squadre continuano a trattare per la cessione dell'attaccante francese ma l'affare non è ancora chiuso. La decisione dovrà prenderla il Sassuolo, club che detiene il cartellino di Defrel, con l'offerta giallorossa che prevede il prestito per un anno e mezzo e il successivo obbligo di riscatto fissato a diciotto milioni di euro che potrebbe comprendere delle contropartite tecniche come i cartellini di Ricci, Marchizza e Tumminello. Non rientrerà nella trattativa Pellegrini, visto che la Roma ha intenzione di riportarlo nella Capitale già a giugno. Il direttore sportivo del Sassuolo, Angelozzi, ha già fatto capire di essere propenso a trattare con i giallorossi con queste modalità visto che Defrel a giugno potrebbe perdere di valutazione.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI MARIO RUI (OGGI 24 GENNAIO 2017) -Mario Rui non si aspettava certo un inizio stagione così con la maglia della Roma visto che l'infortunio lo ha costretto ai box per diversi mesi. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' per confermare la permanenza del suo assistito nella Capitale, visto che Luciano Spalletti vorrebbe puntare su di lui: "Viene da un infortunio molto grave, ha giocato contro la Sampdoria dal primo minuto e ha fatto molto bene. Ovvio che dopo un infortunio del genere serva molto tempo per recuperare, ora è disponibile e sono convinto che giocherà con grande continuità nel finale di stagione. Resterà sicuramente nella Capitale" conclude Giuffredi, visto che in questa sessione di calciomercato tutto è possibile. L'esterno si prenderà il suo posto da titolare, l'agente di Mario Rui non ha dubbi su questo anche perché contro la Sampdoria ha disputato un'ottima gara schierato titolare da Spalletti.

© Riproduzione Riservata.