Torino / Calciomercato News, Benassi e Barreca nel mirino dei nerazzurri (oggi, ultime notizie)

TORINO CALCIOMERCATO NEWS: BENASSI E BARRECA NEL MIRINO DELL'INTER - Il calciomercato del Torino è ancora fermo al palo dopo il botto iniziale targato Juan Iturbe. I granata hanno diverse idee ma non riescono ad affondare il colpo decisivo. Sul taccuino del Toro c'è sempre il nome di Lucas Castro del Chievo, ma la distanza tra la domanda (7 milioni, poi saliti a 8) e l'offerta (4 più 1 di bonus) sembra ormai irrecuperabile. Eppure, come riporta Tuttosport, sembrava che la scorsa settimana le parti avessero trovato l'accordo sulla base di 7 milioni. Qualcosa è però andato storto e oggi il Torino ha lanciato l'ultimatum al Chievo. In caso di rifiuto, Cairo ha pronta l'alternativa a Castro: Oscar Hiljemark del Palermo, per il quale potrebbero bastare 5 milioni di euro. Per giugno attenzione alle situazioni di Benassi e Barreca. I due giovani italiani sono finiti nel mirino dell'Inter, che sta cercando di costruire una squadra che rispecchi la recente linea verde imposta da Suning. Per Benassi, tra l'altro, si tratterebbe di un ritorno visto che il centrocampista del Torino esordì nel calcio che conta con l'Inter di Stramaccioni. Altri tempi, altra Inter.

