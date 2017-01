Calciomercato Inter/ News, Casalvieri: Alexis Sanchez? Trattativa complicata, Banega è incedibile (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PARERE DI DANILO CASALVIERI (ESCLUSIVA) – Il tecnico dell'Inter StefanoPioli sta vagliando in questa finestra di calciomercato invernale qualche buon colpo da suggerire alla dirigenza nerazzurra per rimpolpare il reparto difensivo. In questo senso si è molto parlato negli ultimi giorni il possibile interesse nerazzurro per Criscito dallo Zenit San Pietroburgo,oltre che di De Vrij dalla Lazio di Inzaghi, due difensori di grande livello. Si pensa anche a fare un colpo come il giocatore cileno Alexis Sanchez dell'Arsenal, ma come per i due nomi sopracitati, l’affare sarebbe da chiudere soltanto nella finestra di mercato estiva. Tanti i nomi invece dati in uscita, come Banega o Santon, quest’ultimo accostato recentemente a Sampdoria e Espanyol. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Danilo Casalvieri: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Criscito? Sarebbe un acquisto di grande livello, non so però se voglia lasciare una squadra come lo Zenit San Pietroburgo dove prende un ingaggio veramente rilevante. Certo l'Inter ha bisogno di rinforzare le fascie, di cercare terzini più forti. Un altro nome molto buono quindi sarebbe quello di Darmian.

Appare invece possibile l’arrivo di De Vrij dalla Lazio? Non penso che l'Inter intervenga in questo senso visto che a livello di centrali la formazione nerazzurra è molto forte, sarebbe meglio proprio cercare terzini di ottimo livello!

Alexis Sanchez sarà il prossimo colpo nerazzurro? Magari ma mi sembra molto complicato questo acquisto. E' difficile infatti strappare giocatori di grande valore dalle squadre inglesi di Premier League che sono abituati a comprare i migliori calciatori del mondo!

Banega è in partenza? Io, Banega no lo cederei, bisogna dare fiducia ai giocatori. Abbiamo visto che poi Kondogbia che era tanto criticato sta facendo bene. Bisogna avere pazienza, Banega è un calciatore di buon livello tecnico.

Santon invece viene accostato alla Sampdoria o l'Espanyol: l’addio è vicino? Sarebbe la soluzione migliore per lui andarsene per potere avere davanti un proseguio di carriera migliore. Credo proprio che potrebbe andare alla Sampdoria o all'Espanyol. Meglio andare all'estero sarebbe la soluzione più ideale per Santon.

(Franco Vittadini)

