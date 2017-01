Calciomercato Milan/ News, Brancatisano: Vangioni e Honda in uscita. Luiz Gustavo? Dipende dal closing coi cinesi (esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PARERE DI PIETRO BRANCATISANO (ESCLUSIVA) – La dirigenza del Milan appare al lavoro per lo più in vista della finestra di calciomercato estiva: in casa rossonera infatti si attende il closing dell’operazione di cessione alla nuova direzione cinese prima di investire in grossi colpi di mercato. A questo proposito si vocifera moltissimo sull’interesse del Milan nei confronti di Dahoud, giocatore del Borussia Monchengladbach, oltre che del già nominato Luiz Gustavo del Wolfsburg. Oltre ai possibili colpi in entrata in casa Milan si parla anche dei nomi in uscita, magari già in questa finestra di calciomercato: oltre a Niang, anche Vangioni appare vicino all’addio, magari per approdare la Siviglia, mentre Honda potrebbe presto approdare in Premier League. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pietro Brancatisano: eccolo nell’intervista esclusiva rilasciata a noi de IlSussidiario.net.

Quanto è interessato il Milan del cartellino di Dahoud? Anche il Milan è interessato a questo talento del calcio tedesco di origine siriana del Borussia Monchengladbach. C'è anche la Juventus che lo vuole ma penso che alla fine la spunterà il Barcellona dove Dahoud dovrebbe andare a giocare.

I rossoneri puntano anche a Luiz Gustavo del Wolfsburg? Sarebbe un giocatore molto utile per il centrocampo rossonero. Potrebbe anche arrivare, tutto dipenderà dal futuro della situazione societaria del Milan.

M’Baye Niang invece rimarrà a Milanello? Penso di sì, a meno non arrivi un'offerta di 25 milioni di euro al Milan che a quel punto potrebbe cedere il giocatore.

Vangioni invece saluterà per andare al Siviglia? Penso proprio che Vangioni sia in uscita, potrebbe andare a giocare al Siviglia.

Honda potrebbe partire magari verso la Premier League? Honda non ha tanto futuro al Milan. Potrebbe andarsene a gennaio o anche a giugno. Non so sinceramente se possa finire in Premier League.

(Franco Vittadini)

