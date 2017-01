Calciomercato Roma/ News, Boatto: idea Keita. Papu Gomez e Falcao non fanno per Spalletti (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL PARERE DI GIUSEPPE BOATTO (ESCLUSIVA) – L’obbiettivo per la Roma in questa finestra di calciomercato è senza dubbio quella di prendere quei pochi rinforzi che occorrono per diventare sempre più forte e diventare l’anti Juve per questa stagione. In questo senso nel mercato si vocifera molto del possibile interessamento da parte della dirigenza giallorossa per Baselli, in possibile arrivo a Giugno dal Torino, oltre che di Papu Gomez, bandiera dell’Atalanta. Tra i nomi in uscita invece rimane caldo quello di Rudiger, cercato dal Chelsea (che vorrebbe portare in Premier League anche Nainggolan) e di Manolas, su cui si parla molto di un probabile approdo all’Inter di Pioli, magari nella prossima finestra di calciomercato estiva. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a noi de IlSussidiario.net.

Falcao del Monaco potrebbe arrivare alla Roma? Non credo proprio che Falcao sia l'ideale per la Roma. E' un calciatore che gioca nello stesso ruolo di Dzeko. Alla Roma serve una seconda punta che possa migliorare il suo reparto offensivo. E' lì che deve muoversi nel calciomercato la società giallorossa.

Baselli potrebbe arrivare dal Torino? No, Baselli non è da Roma ancora, deve crescere, non è ancora continuo, non è un giocatore che ha ancora fatto il salto di qualità nella sua carriera.

Si dice che alla Roma piaccia Papu Gomez, operazione possibile? Non mi sembra sinceramente un giocatore così importante per il centrocampo della Roma. Potrebbe essere una riserva nella squadra di Spalletti. In questo reparto la Roma è coperta, servono giocatori in altre zone del campo.

Il Chelsea vuole Rudiger? E' normale che sia così. Rudiger è molto forte, non può che piacere a tanti club importanti, non solo il Chelsea. Non mi meraviglio che la società inglese possa mostrare interesse per questo calciatore.

Manolas invece partirà per approdare all'Inter? Io credo che se una squadra vuole puntare in alto non può cedere i suoi giocatori migliori. Se la Roma per esempio vendesse Manolas dovrebbe prendere un suo sostituto, non farebbe una scelta intelligente. Se poi Manolas dovesse partire non credo proprio che finirà all'Inter ma all'estero.

Che giocatore prenderebbe per la Roma? Keita sarebbe quella seconda punta che andrebbe bene per il gioco di Spalletti ma la Lazio potrebbe cedere un suo giocatore, uno dei migliori proprio alla Roma... Investire per comprare Verratti sarebbe invece una grande cosa, inserire un giocatore di grande valore in una squadra già collaudata per migliorarla ancora.

