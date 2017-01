INTER / Calciomercato news: Fiorentina su Santon, c'è la firma del giovane Mitrea (oggi, ultime notizie)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: LA FIORENTINA SU SANTON (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Davide Santon da diverso tempo sembra essere uno dei papabili partenti in casa Inter nell'attuale sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato da 'La Nazione' il nome di Santon era stato accostato nei giorni scorsi alla Sampdoria, che attualmente è la società che ha fatto dei sondaggi concreti per arrivare al suo cartellino. Nelle ultime ore, però, sembra sia spuntata anche la Fiorentina sull'esterno dell'Inter che sta provando a chiudere la trattativa negli ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina vorrebbe puntare sulla situazione in stand-by con il club di Genova, visto che non ci sono novità sulla trattativa. Santon vorrebbe lasciare Milano per trovare una squadra che possa garantirgli continuità, se l'offerta della Fiorentina dovesse essere ottima allora Santon potrebbe trasferirsi in Toscana ma il tecnico Sousa deve dargli le giuste garanzie per questa seconda parte di stagione.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: UFFICIALE IL GIOVANE MITREA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Vlad Mitrea è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro, infatti, si è assicurato le prestazioni del trequartista classe 2001 acquistato dalla Dinamo Bucarest per duecento mila euro. Il rumeno è piaciuto subito alla dirigenza nerazzurra che lo ha visionato negli ultimi mesi, ed ha superato la concorrenza dell'Udinese che aveva messo gli occhi sul giovane, considerato da tutti una promessa. Il ragazzo fa parte della Nazionale Under 16 del suo Paese, e verrà già aggregato alla formazione allenata da Stefano Vecchi, in Primavera. Un numero 10 che ama agire tra le linee, Mitrea agisce alle spalle delle punte e rientra nei piani dell'Inter che vuole una gamma di giovani promesse da integrare successivamente alla prima squadra. Questa mattina il giovane Mitrea è approdato a Milano ed ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, Stefano Vecchi non vede l'ora di poterlo vedere all'opera.

