INTER/ Calciomercato news, una Inter tutto casa e Chiesa...

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: UN CHIESA CINESE - L'Inter è senza pudore e in questa fase di calciomercato sta bussando a mille porte per portare a casa il meglio che c'è in giro. Ma soprattutto dovranno essere colpi di valore, di prospettiva e ha intenzione di ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione, per volontà del tecnico Stefano Pioli e Suning ha deciso di accontentarlo. Secondo quanto riportato dai rumors di calciomercato, il direttore sportivo Ausilio comincia a monitorare eventuali giovani su cui puntare nella sessione estiva del calciomercato e nelle ultime ore è spuntato il nome di Federico Chiesa. Seconda punta e figlio d'arte, il tecnico della Fiorentina Sousa ha deciso di puntare su di lui in questa stagione, Chiesa sta diventando il pilastro della squadra viola grazie alle sue giocate. Attaccante capace di agire sia sulle fasce che centrale, il direttore sportivo dell'Inter Ausilio sembra essere stato quasi 'stregato' dalle giocate di Chiesa tanto da voler puntare sul suo profilo in estate, seguendo la linea verde promossa da Stefano Pioli in vista della stagione 2017/2018. La Fiorentina deciderà di privarsi di Chiesa a fine campionato? Di certo la scelta dell'Inter dovrà nel caso rinunciare a Bernardeschi, altro obiettivo di calciomercato dichiarato. Firenze trema, Milano, sponda nerazzurra, gongola...

