Inter/ Calciomercato News, pronti i rinnovi per Medel e D'Ambrosio (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RINNOVI MEDEL-D'AMBROSIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – In casa Inter, come spiegato dal direttore sportivo Ausilio, sarà molto difficile vedere altri volti nuovi prima della fine di questa sessione di calciomercato invernale. Una volta terminata la finestra di mercato, i nerazzurri si concentreranno sui rinnovi dei contratti in scadenza, in particolare quelli del difensore Danilo D'Ambrosio e del centrocampista Gary Medel. Sia il contratto dell'italiano che quello del cileno scadranno al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2018, ma l'Inter sembra intenzionata a prolungare il proprio rapporto con i due calciatori viste il buon rendimento fornito in campo: 14 le apparizioni di Medel, visto più come un centrale difensivo che un mediano dal tecnico Pioli, nonostante l'infortunio patito e 21 presenze per D'Ambrosio a cui si aggiunge pure un assist vincente. Chi potrebbe lasciare i nerazzurri è Marco Andreolli che a giugno si potrà liberare a parametro zero dato che l'Inter è alla ricerca di un nuovo importante difensore stando ai rumors relativi a Manolas della Roma e Lindelof del Benfica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MIANGUE AL CAGLIARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 22 GENNAIO 2017 – L'Inter valuta anche il calciomercato in uscita con tanti giovani da piazzare e da far giocare con continuità. Tra questi c'è anche il terzino belga Senna Miangue che è stato ceduto in prestito al Cagliari. Si parla di affare concluso a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore dei rossoblù e controriscatto in favore dei nerazzurri. Miangue è un classe 1997 che l'Inter ha pescato quattro anni fa nelle giovanili del Beerschot. Quest'anno ha collezionato in tre riprese 123 minuti in Serie A e giocato ben 180 in Europa League. E' un calciatore duttile perchè oltre che come terzino sinistro può giocare anche al centro di un reparto a quattro. E' un ragazzo ancora molto giovane, per questo ci sono grandi possibilità dicrescita. Il ragazzo sicuramente avrà la possibilità di giocare un po' di più nel Cagliari rispetto all'Inter.

