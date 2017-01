Inter / Calciomercato news: Ausilio monitora Chiesa, lo Swansea non molla Ranocchia (oggi, ultime notizie)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: AUSILIO MONITORA CHIESA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - L'Inter ha intenzione di ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione, per volontà del tecnico Stefano Pioli e Suning ha deciso di accontentarlo. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il direttore sportivo Ausilio comincia a monitorare eventuali giovani su cui puntare nella sessione estiva del calciomercato e nelle ultime ore è spuntato il nome di Federico Chiesa. Seconda punta e figlio d'arte, il tecnico della Fiorentina Sousa ha deciso di puntare su di lui in questa stagione, Chiesa sta diventando il pilastro della squadra viola grazie alle sue giocate. Attaccante capace di agire sia sulle fasce che centrale, il direttore sportivo dell'Inter Ausilio sembra essere stato quasi 'stregato' dalle giocate di Chiesa tanto da voler puntare sul suo profilo in estate, seguendo la linea verde promossa da Stefano Pioli in vista della stagione 2017/2018. La Fiorentina deciderà di privarsi di Chiesa a fine campionato?

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: LO SWANSEA NON MOLLA RANOCCHIA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Andrea Ranocchia dovrà decidere se restare in Italia in questa sessione di calciomercato oppure emigrare all'estero per provare una nuova avventura. L'ex capitano dell'Inter, come svela Gianluca Di Marzio, sta riflettendo sul suo futuro in queste ore, visto che è il primo nome per il mercato in uscita nerazzurro. Le richieste di certo non mancano, il Bologna ha fatto capire di essere fortemente interessato a Ranocchia ma nelle ultime ore sono arrivate le avance dello Swansea che sta spingendo per chiudere in fretta per il difensore. Dopo i sondaggi degli scorsi giorni ora il club inglese è in pressing ma spetterà allo stesso Ranocchia decidere se trasferirsi in Premier League oppure se continuare a giocare in Serie A. L'Inter vorrebbe chiudere l'operazione nelle prossime ore, non c'è molto tempo per decidere il da farsi visto che tra meno di una settimana ci sarà la chiusura del mercato.

