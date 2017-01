JUVENTUS / Calciomercato news: Fabregas verso l'Italia in estate, Evra ad un passo dal Marsiglia (oggi, ultime notizie)

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: FABREGAS VICINO ALL'ITALIA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Cesc Fabregas lascerà con ogni probabilità la Premier League nella sessione estiva di calciomercato e la Juventus sta seriamente pensando al giocatore del Chelsea. Secondo la testata spagnola 'Fichajes' sia la Juventus che il Milan e l'Inter sono fortemente interessati al centrocampista di Antonio Conte: "Il calcio è la mia vita e quando non gioco sono triste perché non posso divertirmi. Ogni volta che sono in campo mi impegno per dare il massimo di me stesso. Provo a lavorare per dimostrare all'allenatore che merito di giocare" le parole del giocatore del Chelsea che lascerà l'Inghilterra a fine stagione se continuerà a non giocare. Conte non vuole stravolgere la sua squadra in questo momento positivo, quindi non ci saranno cessioni in casa Chelsea, e in estate non partirà per meno di venticinque- trenta milioni di euro. La Juventus resterà alla finestra e monitorerà in questi prossimi mesi la situazione di Fabregas.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: EVRA VERSO IL MARSIGLIA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Patrice Evra, il suo futuro dovrebbe essere ormai definito. Sono ore decisive per la cessione dell'esterno che lascerà Torino a parametro zero. Come riportato da 'Sportmediaset' il francese sarebbe ad un passo dall'Olympique Marsiglia, per un rientro in patria che aspettava da diverso tempo mentre Marotta attende di sostituirlo nelle prossime ore. La corsia sinistra avrà quindi un uomo in meno quindi l'amministratore delegato bianconero sta monitorando le situazioni di Kolasinac e Spinazzola. Per Kolasinac lo Schalke'04 non sembra convinto alla cessione a stagione in corso, più probabile che possa arrivare a Torino nella sessione estiva del calciomercato a parametro zero. L'esterno del club tedesco è in pole per arrivare in bianconero, l'offerta di Marotta e Paratici si aggira intorno ai cinque milioni di euro tra parte fissa e parte variabile ma sarà difficile trattare con lo Schalke in pochi giorni.

