JUVENTUS/ Calciomercato news, la Juve agita lo "spauracchio" Rodriguez per convincere Kolasinac...

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: ASSALTO A KOLASINAC -La Juventus cercherà di piazzare un altro colpo di calciomercato per non lasciare nulla di intentato in campionato e in Champions. Prima però aspetta di cedere Evra per puntare subito un altro giocatore in questa sessione invernale del calciomercato. L'esterno ovviamente partirà da Torino a parametro zero, e sembra interessato all'offerta del Marsiglia. Intanto, come rivelano i rumors di calciomercato' la dirigenza bianconera è pronta al colpo Kolasinac: il giocatore dello Schalke'04 è stato già bloccato dalla Juventus per il mese di giugno quando potrebbe arrivare a Torino a parametro zero ma Marotta tenterà di anticipare il suo arrivo entro il 31 gennaio. Il club bianconero ha già messo sul piatto un indennizzo da cinque milioni di euro tra parte fissa e bonus senza dover attendere altri sei mesi per arrivare al cartellino di Kolasinac. Per paura di perdere il giocatore a parametro zero il club tedesco potrebbe anche accettare questa offerta da parte della Juventus, considerando che i bianconeri poi potrebbero puntare su Rodriguez del Wolfsburg.

