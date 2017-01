Juventus/ Calciomercato News, dopo Rincon arriva Bentancur? (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIU' BENTANCUR CHE L.GUSTAVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – Nonostante l'arrivo di Rincon dal Genoa nella sessione di calciomercato invernale, la Juventus punta ad aggiungere un nuovo centrocampista al proprio organico. Uno dei nomi più caldi in questo senso sembrava essere quello di Luiz Gustavo del Wolfsburg, pista che però sembra in procinto di sfumare definitivamente. La Juventus non sarebbe infatti intenzionata ad accettare le richieste dei tedeschi in merito alla formula del trasferimento preferendo puntare al diritto di riscatto più che ad un prestito con obbligo o la cessione a titolo definitivo per 15 milioni di euro, così da tutelarsi nel caso in cui Luiz Gustavo non dovesse aver l'impatto sperato con la nuova realtà. Più probabile a questo punto che la Juventus tenti di portare a Vinovo il diciannovenne uruguaiano Rodrigo Bentancur del Boca Juniors, opzionato al momento dell'addio di Tevez. per 11 milioni di euro ma non tramontano le ipotesi riguardanti Matuidi e Verratti, vista la necessità del Psg di una cessione importante per rientrare nelle regole del FFP.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, EVRA E HERNANES AI SALUTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – La Juventus cederà sicuramente due calciatori in questa sessione di riparazione di calciomercato. Il primo sarà Patrice Evra con il Marsiglia di Rudi Garcia che ha superato tutti nella corsa al terzino francese. Rimangono ancora presenti il Valencia e il Crystal Palace con il club francese però che sembra in vantaggio nonostante il calciatore non abbia ancora preso una decisione definitiva. Lascerà la Juventus anche Hernanes che sembra ormai pronto a vestire la maglia del Genoa entro la fine di questa settimana. Il brasiliano non ha mai trovato un vero feeling con l'ambiente bianconero anche se in questa stagione ha giocato più di qualche partita di buon livello. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni, resta comunque il fatto che la Juventus è attiva anche sul calciomercato in uscita.

© Riproduzione Riservata.